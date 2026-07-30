Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 120 bin TL'yi aştı

TÜRK-İŞ Konfederasyonu, çalışanların geçim koşullarını ve temel gıda fiyatlarındaki değişimi ortaya koyan temmuz ayı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 36 bin 940 TL'ye yükseldi.

Yoksulluk sınırı olan gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı 120 bin 325 TL'ye yükseldi.

Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 47 bin 758 TL oldu.

TÜRK-İŞ tarafından yapılan hesaplamalara göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 3,30 oranında gerçekleşti.

On iki aylık değişim oranı yüzde 39,85 oldu. Yıllık ortalama artış yüzde 40,60 olarak gerçekleşirken, yedi aylık artış oranı ise yüzde 22,54 olarak belirtildi.