Turkcell, Yıldız ismini verdiği yeni uygulamasını hayata geçirdiğini duyurdu. Kullanıcılar, Turkcell Uygulaması üzerinden ücretsiz olarak katılabildikleri program kapsamında, her paket yüklemesinde Yıldız kazanıyor. Kazandıkları Yıldızları da ister anında internet hediyesine dönüştürebiliyor ister biriktirerek hediye kataloğundaki internet ve dakika paketlerinde kullanabiliyorlar.

ÖZEL GÜNLERDE EKSTRA YILDIZ

Düzenli paket yüklemelerinde daha fazla Yıldız kazandırmasıyla dikkat çeken Yıldız, faturasız müşterilere uzun vadede ekstra avantaj sağlıyor. Ayrıca doğum günlerine ve Turkcell’li olma yıl dönümlerine özel Yıldız hediyeleri de sunuluyor. Kullanıcılar Yıldız bakiyelerini, geçmiş işlemlerini ve hediye kataloğunu şirketin uygulaması üzerinden kolayca takip ederek kazandıkları Yıldızları diledikleri zaman avantaja dönüştürebiliyor.