Vodafone Red'den müşterilerine 1 yılda 2,5 milyar TL'lik fayda

Vodafone, faturalı hat kullanıcılarına yönelik sunduğu "Red" segmentinin son bir yıllık performans ve kullanım verilerini düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, Red aboneleri sunulan çeşitli avantajlar ve ek hizmetler sayesinde son bir yılda toplam 2,5 milyar TL maliyet tasarrufu sağladı.

Aynı dönemde Red kullanıcılarının toplam mobil internet tüketimi yaklaşık 3,5 milyar GB seviyesine ulaşırken, aboneler toplam 50,5 milyar dakika sesli görüşme gerçekleştirdi ve 1,1 milyar SMS gönderdi. Segment verilerine göre, bir Red abonesinin aylık ortalama veri (data) kullanımı 30 GB sınırını aşarak, standart faturalı tarife kullanıcılarının ortalamasını 3,3 kat geride bıraktı.

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Sınırsız Uygulama Paketlerinde 483 Milyon GB Tüketildi

Tarifeler kapsamında sunulan ve hücresel veri kotasından düşmeyen uygulamalar, toplam tüketimde önemli bir paya sahip oldu. Aboneler, bu kapsamda ek bir ücret ödemeksizin toplam 483 milyon GB veri kullandı. Kullanıcıların platform bazındaki faaliyetleri ise şu şekilde istatistiklere yansıdı:

Sosyal Medya: Platformlarda toplam 21 milyon güne eşdeğer zaman geçirildi.

Mesajlaşma: Anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden yaklaşık 970 milyar mesaj gönderildi.

Müzik ve Video: Müzik platformlarında 1,8 milyar şarkı dinlenirken, YouTube üzerinde 13,6 milyon video izlendi.

Dijital Yayın: Dijital içerik platformlarında 2,3 milyon bölüm dizi tüketildi.

Yurt Dışı Kullanımlarında Ekonomik Tercihler Öne Çıktı

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

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“Vodafone olarak önceliğimiz, dijitalleşmeyi herkes için kolay ve erişilebilir kılmak. Red’li müşterilerimizin dijital hayata ilgisi her geçen gün artıyor. Bu doğrultuda biz de onlara yüksek GB ve sınırsız uygulamalar içeren tarifeler sunuyoruz. Bununla birlikte, Vodafone Red sadece tarifelerden oluşan bir dünya değil. Müşterilerimizin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda birçok ayrıcalık sunuyoruz. Sunduğumuz ayrıcalıklarla sadece müşterilerimizin deneyimini iyileştirmekle kalmıyor, ülke ekonomisine de önemli katkı sağlıyoruz. Vodafone Red müşterilerimize son 1 yılda yaklaşık 2,5 milyar TL’lik ayrıcalık sağladık. Özellikle yurt dışı ayrıcalıklarımız en büyük farkımız olmayı sürdürüyor. Red’li müşteriler %61 ile yurt dışına en çok seyahat eden müşteri kitlemiz. Onlara 200 ülkede geçerli Her Şey Dahil Pasaport, avantajlı yurt dışı ek paketlerimiz, ücretsiz yurt dışı internet durma özelliği, Yurt Dışına Hoş Geldin Hediyesi ile önemli kolaylıklar sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde Vodafone Red olarak müşterilerimize sunduğumuz sınırsız ayrıcalıklar dünyasını 5G teknolojisiyle bir üst seviyeye taşıyacağız. 5G yılında Vodafone Red’lilere her açıdan sınırsızlaştıran deneyimler sunacağız.”

Yurt dışı kullanım verilerinin detayları şu şekilde:

Yurt Dışına Hoş Geldin Hediyesi: Nisan 2024’ten bu yana uygulanan ücretsiz acil iletişim paketiyle 780 bin kullanıcı 38 bin GB veri tüketti ve 156 milyon TL tasarruf sağladı.

Her Şey Dahil Pasaport: Türkiye'deki kullanım haklarını yurt dışında da geçerli kılan bu hizmetten son bir yılda 876 bin kişi faydalandı.

Uluslararası Aramalar: Tarife haklarıyla Türkiye'den 23 farklı Vodafone ülkesini arayan 17 bin abone, toplam 1,4 milyon dakika görüşme yaptı. En sık aranan ülkeler sırasıyla Almanya, Yunanistan, Hollanda, İngiltere ve Fransa oldu.

5G Dönemi ve Avrupa Odaklı Yeni Portföy

Şirket, önümüzdeki dönem stratejileri kapsamında 5G teknolojisine odaklanan yeni portföyünü de duyurdu. "5G Red 40 GB Sınırsız Sosyal", "5G Red 60 GB Sınırsız Eğlence" ve "5G Red 100 GB Sınırsız Tiktok" adıyla üç yeni tarife seçeneği kullanıma sunuldu. Ayrıca kullanıcılar için 3 ay süreli YouTube Premium ve Amazon Prime üyelik imkanları portföye dahil edildi.

Avrupa Seyahatlerine Özel Yeni Düzenleme

Vodafone verilerine göre, abonelerin yurt dışı seyahatlerinin %70'i Avrupa ülkelerine gerçekleşiyor ve buralarda ortalama kalış süresi 3,5 gün olarak öne çıkıyor. Tarifeleri yurt dışında da Türkiye'deymiş gibi kullanma imkânı veren “Her Şey Dahil Pasaport” ürününü kullananların %64’ünü Red’liler oluşturuyor. Şirket, bu eğilime yönelik olarak 5G Red tarifelerini kullanan müşterilerine, Avrupa kıtasındaki ülkelerde geçerli olmak üzere her ay 10 gün ücretsiz "Avrupa Her Şey Dahil Pasaport" hizmeti sunmaya başladı. Hali hazırda yaklaşık 1 milyon abonenin tanımlandığı bu yeni uygulamayı ilk 25 günde kullanan 6 bin müşteri, toplamda 18 milyon TL'lik bir maliyet avantajı elde etti.