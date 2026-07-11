Yapay zekâ etkisiyle elektronikte yeni zam dalgası

Hollanda medyasının haberine göre, yapay zeka veri merkezleri çip tedarikini kısıtladığı için tüketiciler bellek için 200 Euro'ya kadar daha fazla ödeme yapıyor.

Yapay zekâ veri merkezlerinin bellek yongalarına olan talebi artırması ve tüketici elektroniği ürünlerinin arzını kısıtlaması nedeniyle dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve oyun konsolları önemli ölçüde daha pahalı hale geliyor.

Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, yapay zeka veri merkezleri için büyük miktarlarda bellek yongası satın alındığını ve bunun da tüketicilere satılan cihazlar için daha az bellek yongası kalmasına neden olduğunu bildirdi.

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Hollandalı teknoloji sitesi Tweakers'tan Tomas Hochstenbach, "Cihazların ucuzlamasına aslında alışmıştık," dedi. "Muhtemelen şu anda bir yıl öncesine göre daha kötü bir cihaz satın alıyorsunuz."

Hochstenbach'ın belirttiğine göre, Tweakers' Pricewatch'tan elde edilen fiyat verileri, tüketicilerin bellek miktarına bağlı olarak 50 Euro (57 dolar), 100 Euro veya 200 Euro daha fazla ödediğini gösteriyor.

YAPAY ZEKÂ TALEBİ ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ PAHALILAŞTIRIYOR

Samsung Galaxy A modelleri, benzer özelliklere ve belleğe sahip olmalarına rağmen geçen yılki sürümlerden 50 Euro daha pahalı; PlayStation 5 ise yılın başındaki fiyatına göre 100 Euro daha yüksek.

Microsoft ayrıca Ağustos ayından itibaren Hollanda'da Xbox konsollarının fiyatına 50 Euro zam yapılacağını duyurdu.

Rapora göre, Windows dizüstü bilgisayar üreticileri ise fiyatları değiştirmeden 16 GB yerine 8 GB bellek takıyor ve böylece aynı fiyata daha az özellikli cihazlar sunuyor. Birçok Windows üreticisinden daha uzun süredir aynı dizüstü bilgisayar modellerini satan Apple, geçen ay dizüstü bilgisayar fiyatlarını en az 100 Euro artırmıştı.

Rapora göre, büyük çip üreticileri, yapay zekâya olan talebin daha da artmasıyla birlikte tedarik sıkıntılarının devam edeceğini öngörüyor; Micron ise en az 2028 yılına kadar arz kısıtlamalarının süreceğini tahmin ediyor.

*Haberin görseli AA'dan alınmıştır.