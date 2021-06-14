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Tesla'nın madenciliği çevreye zarar verdiği için Bitcoin'le araç satışını askıya almasıyla başlayan süreçte yatırımcılar Elon Musk'ın artık kripto paralardan desteğini çekeceğini düşünmeye başlamıştı.

Ancak Tesla ve SpaceX CEO'su Musk dün attığı tweetle bu görüşün doğru olmadığını ortaya koydu. Tesla'nın elindeki Bitcoin'lerin sadece yüzde 10'unu piyasayı etkilemeden ne kadar kolay likidite edebileceğini göstermek için sattığını belirtti.

Musk madencilerin yüzde 50 oranda temiz enerji kullanması durumunda Tesla'nın Bitcoin'le araç satışına devam edeceğini sözlerine ekledi.

40.000 DOLARI ZORLUYOR

Elon Musk'ın bu açıklamaları kripto paralarda adeta bir bayram havası estirdi. Bitcoin yüzde 11.4 değer kazanarak 39.840 doları gördü. Piyasa değeri bakımından ikinci büyük kripto para olan Ethereum'da yüzde 6.3 yükselişle 2.500 doları gördü.

Binance Coin'de son 24 saaateki yükseliş yüzde 6.3'ü bulurken Doge Coin yüzde 3.8 değer kazandı. Piyasa değeri bakımından ilk 100'de bulunan kripto paraların 97'si son 24 saatte dolar bazında yükseliş kaydetti.