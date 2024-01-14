Emekli zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından SSK ve Bağ-Kurlular emekli maaşında zam hesabı yapmaya başladı. Emekli maaşına yapılması beklenen ek zamda birçok farklı senaryonun Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılması bekleniyor. Peki, "Emekliye ek zam gelecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" İşte tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşların hesaba yatacağı tarih...

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"DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLARI KABİNEDE ELE ALINACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki "Orta Vadeli Program ve Makroekonomik Görünüm" programında, gazete ve ajansların ekonomi haberleri müdürleri ile bir araya geldi.

Yılmaz, 'En düşük emekli alanlara dönük olarak da ne yapabiliriz?' diye çalışıyoruz. Bunlar Hükümetimiz Kabinede tartışılacaktır önümüzdeki günlerde, Kabinede bir ele alınacaktır diye düşünüyorum, ardından da Meclis’imizin takdirine sunulacaktır. Henüz bir tarih bilmiyorum doğrusu ama uygun bir zamanlamayla yapılacaktır elbette. Kabinede bu konular ele alınabilir, dolayısıyla bir şekilde bu karar verilir Hükümet tarafından ve daha sonra asıl Meclis’te tabii bu düzenlemeler söz konusu olacak, orada da Çalışma Bakanlığımızın bir paketi var. Yani bu konular dışında da kurumsal ihtiyaçlarından kaynaklanan, yine işgücü piyasalarına ilişkin bazı tedbirler içeren paket de söz konusu. Bu paketle birleştirilerek Meclis’imizin gündemine gelir diye düşünüyorum, gerisi tabii Meclis’imizin takdiri, o konuda bizim yorum yapmamız doğru olmaz. Dolayısıyla bugüne kadar nasıl çalışanların, emeklilerin yanında olduysak bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” dedi.