Emekli maaş promosyon kampanyaları eylül ayında da araştırılıyor. Kampanyalarını güncelleyen bankalar emeklilere 10 bin liraya kadar promosyon ücreti veriyor. Emekliler Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank emekli maaş promosyon kampanyalarının ne kadar verdiğini merak ediyor. Peki, Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka emekli promosyon kampanya ödemeleri...