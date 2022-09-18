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Maaş Tutarı Mevcut Promosyon 1 Fatura Talimatina
Ek ödül
Toplam Promosyon 1.500 Tl Altı Maaş Alanlar 675 750 1,425 1.500 TL - 2.500 TL Arası Maaş Alanlar 850 750 1,600 2.500 Tl ve üzeri Maaş Alanlar 1,000 750 1,750
Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacaktır.
Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,
Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,
2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL
1 otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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