Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Emre Altuğ'dan Burcu Güneş'in "Emre benim için bitmiştir" sözlerine yanıt

        Emre Altuğ'dan Burcu Güneş'in "Emre benim için bitmiştir" sözlerine yanıt

        Emre Altuğ, "Emre benim için bitmiştir" açıklamasını yapan Burcu Güneş'in sözlerine karşılık verdi. "Kavgayı ve küslüğü 25 yaşında bıraktım" diyen Altuğ, "Gereksiz buluyorum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2026 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Benim için bitmiştir" sözlerine yanıt

        Burcu Güneş, geçtiğimiz ay Emre Altuğ'un 'Efsane' albümünün lansman gecesinde katılmıştı. Güneş, meslektaşı Demet Akalın hakkında sert ifadeler kullanarak, "Onu, ne sanat olarak, ne emek olarak, ne duruş olarak, ne de kalite açısından kendime yakın görüyorum. Kendi yolumda benimle rakip olabilecek seviyede de görmüyorum" demişti.

        Bazı meslektaşları Burcu Güneş'in bu sözlerine tepki göstermişti. Ece Seçkin, Bengü ve İrem Derici gibi isimler Akalın'a destek veren açıklamalarda bulunmuştu. Ebru Gündeş de, Akalın'ın "Minicik kaldırım taşı, pırlantaya mı karşı" sözlerinin yer aldığı 'Pırlanta' şarkısını sosyal medya hesabından paylaşarak, meslektaşına destek vermişti. Polemik, Emre Altuğ'un albümünün lansman gecesini gölgede bırakmıştı.

        REKLAM

        "ÜZÜNTÜSÜNÜN GERÇEK OLMADIĞINI DÜŞÜNDÜM" DEMİŞTİ

        Daha sonra konuyla ilgili açıklamada bulunan Emre Altuğ, "Burcu sevdiğim bir arkadaşımdır. O akşam olan bitenden haberdar değildim. Ertesi gün videolardan gördüm. Gördüğüm şeyler beni mutlu etmedi. İki muhabir arkadaş fikrimi sordu. Ben de 'Söyleyene de, cevap verenlere de yakıştıramadım' dedim. Burcu'dan mesajlar geldi. Cevabıma alınmış, aradım. Ona ‘Bu söylediklerine de, cevap verilmesine de sempati duyamam ve bunlara, sen haklıymışsın gibi cevap veremem' dedim. Sonra ağlamaya başladı. Ben de ona 'Üzülme, olur böyle şeyler. İnsan bazen ağzından çıkan lafları bilemiyor' dedim. Burcu ile yaptığımız konuşmadan sonra üst perdeye çıkmaya çalışması nedeniyle o anki üzüntüsünün gerçek olmadığını düşündüm. Hâlâ çok büyük kırgınlığım yok. Keşke yapmasaydı" demişti.

        REKLAM
        "HOŞ BİR ŞEY DEĞİL"

        "Bir şey daha öğrendim, o beni iyice üzdü" diyen Emre Altuğ, daha sonra şu ifadeleri kullanmıştı: Burcu oraya kadar gelmiş, içeride 300-400 kişi vardı. 9 tane sinema salonu kapattık. Sinema filmi lansmanı gibiydi. 16 şarkıya film mantığıyla klip çektik. Gelen misafirlere bunu izletmek istedik ama biz içeride klipleri izlerken, Burcu dışarıda bu röportajları yapmış. Bunu birkaç gün sonra öğrendim. Tekrar arayıp bunu ona söylemedim. Hoş bir şey değil. Burcu öyle hareket etmeyi tercih etmiş. Buna kırıldım. Ben onun da bize katıldığını ve o arada sözlerin ağzından çıktığını sonra da gelip bizimle şarkıları dinlediğini zannediyordum. İlk olarak minnet duyduğum, sonrasında da üzüldüğüm iki duyguyu bir arada yaşadım.

        REKLAM

        "EMRE BENİM İÇİN BİTMİŞTİR" DEMİŞTİ

        Emre Altuğ'un açıklamalarının ardından Burcu Güneş, meslektaşı için "Emre benim için bitmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

        "KAVGA VE KÜSLÜKLERİ 25 YAŞINDA BIRAKTIM"

        Altuğ, katıldığı bir ödül töreninde Güneş'in kendisi için kullandığı ifadeler hakkında konuştu. Şarkıcı, "Allah korusun ben hayatta öyle bir şey söylemem, kimseye küsmem. Kırılırım ama küsmem. Ben Burcu'yu eskiden beri tanıyorum. Burcu kalbi çok güzel bir kızdır. Bence bu hezeyanı atlatacaktır. Tekrar eski ilişkimize geri döneriz diye düşünüyorum. Bu konuda benim ümidim var. Burcu'nun kalıcı bir küslük yaşayacağını sanmıyorum. Kavga, gürültü ve küslükleri 25 yaşında bıraktım. 25 yaşından sonra kimseyle küs kalmamaya, kavga etmemeye hayret ediyorum. Açıkçası gereksiz de buluyorum çünkü üç günlük hayat..." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran'dan İsrail'e saldırı

        İran'ın İsrail'in merkezini hedef alan füze saldırıları nedeniyle birçok bölgede sirenler çaldı (İHA)  

        #emre altuğ
        #burcu güneş
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump İran için verdiği süreleri defalarca erteledi
        Trump İran için verdiği süreleri defalarca erteledi
        Petrol fiyatı yükseliyor
        Petrol fiyatı yükseliyor
        Trump 2 pilotu kurtarma operasyonunu anlattı
        Trump 2 pilotu kurtarma operasyonunu anlattı
        Süre 1 Haziran’da doluyor
        Süre 1 Haziran’da doluyor
        Bursa'da çifte cinayet... Baba ile oğlunu öldürdü!
        Bursa'da çifte cinayet... Baba ile oğlunu öldürdü!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "12 yılı devirdik"
        "12 yılı devirdik"
        Yaşlı kadını altınları için öldürdü; tutuklandı
        Yaşlı kadını altınları için öldürdü; tutuklandı
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        6 bölge için sağanak yağmur uyarısı!
        6 bölge için sağanak yağmur uyarısı!
        Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
        Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        "Amerikan halkı eve dönüş istiyor"
        "Amerikan halkı eve dönüş istiyor"
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!