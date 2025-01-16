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        Emre Belözoğlu sağlık kontrolünden geçti

        Antalyaspor'un yeni teknik direktörü olan Emre Belözoğlu ve ekibi, sağlık kontrolünden geçti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 11:56 Güncelleme: 16.01.2025 - 11:56
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        Emre Belözoğlu sağlık kontrolünden geçti
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        Antalyaspor’un yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, düzenlenen imza töreninin ardından sağlık kontrolü için ekibi ile birlikte Memorial Antalya Hastanesi’ne geldi.

        Belözoğlu ve ekibine gerçekleştirilen kapsamlı sağlık kontrolleri arasında kardiyoloji, ortopedi, nöroloji, kulak burun boğaz muayeneleri ile genel sağlık taramaları yer aldı.

        Emre Belözoğlu, sağlık kontrollerinin ardından antrenman için kulübe geçti.

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