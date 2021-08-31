AA

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, temmuzda Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,8 artarak 20 milyar 693 milyon dolar oldu.

Bu tutarın 3 milyar 958 milyon 90 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yılın temmuz ayında bu rakam 2 milyar 413 milyon 303 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu dönemde sanayi üretimindeki artış ve ekonomik aktivitelerdeki canlanma, ülkenin enerji ithalatı faturasına yüzde 64 artış olarak yansıdı.

Öte yandan, ham petrol ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,95 azalarak 3 milyon 6 bin 923 tona geriledi.