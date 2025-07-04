Enerjide rota ABD’ye kırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin 100 milyar dolara çıkarılması konusunda mutabakat açıklanmıştı.

Bu hedefe ulaşmak kolay değil ancak görünen o ki başta enerji ticareti olmak üzere; askeri, siyasi, ekonomik ve stratejik birçok hedefe doğru iki ülke ortak iradeyle yelken açıyor. Türkiye-ABD ilişkilerinin seyrini özellikle siyasi hedeflerini önümüzdeki günlerde yazacağım.

Ancak her şeyden önce Türkiye, doğalgaz tedariğinde dümeni ABD’ye kırmış gibi görünüyor. Bürokrasi kademelerinde bunun arkasının da geleceği konuşuluyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Doğalgaz Raporu’na göre; Geçen yıl Ocak-Nisan döneminde ABD’den yaklaşık 2.3 milyar m3 sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatı yapıldı. Bu yıl ise aynı dönemde ABD’den LNG ithalatı 5,2 milyar m3’e kadar çıktı. Bu miktar, önceki ticaret hacmine göre iki katından daha fazla bir artışa karşılık geliyor.

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Yine aynı dönemde Cezayir’den LNG ithalatı 2,274 milyar m3’ten 1,796 m3’e kadar düştü.

RUSYA ANLAŞMALARA BAĞLI Rusya’dan boru doğalgazı ithalatımız geçen yıldan bu yana Ocak-Nisan döneminde 7,560 m3’ten 8,802 milyar m3’e çıktı. Bu küçük artış anlaşmalardan kaynaklanıyor. Rusya ile uzun soluklu doğalgaz anlaşmalarımız devam ediyor. Azerbaycan’dan ithal edilen boru gazı büyük ölçüde yerinde saydı. Geçen yıldan bu yana 3,675 milyar m3’ten 3,715 milyar m3’e çıktı. İRAN GAZI DÜŞÜYOR İran’dan yapılan ithalat da oldukça dikkat çekici. Geçen yılın ilk dört ayında 1,905 milyar m3 olan ithalat bu yıl 1,537 milyar m3’e geriledi. İsrail-İran savaşı ve gerginliği göz önüne alındığında Türkiye’nin önümüzdeki süreçte dış tedarikte İran doğalgazının payının düşmesi öngörülebilir. REKLAM TRUMP’IN İKTİDARINDA İLİŞKİLER GELİŞİYOR Türkiye’nin doğalgazda üç büyük ortağı/tedarikçisi var. Rusya, İran ve Azerbaycan. Bu üç ülkeden boru gazı ithal ediliyor. Trump’ın bu yılın başında 20 Ocak’ta göreve gelmesiyle birlikte ticari ilişkilerde belirgin bir artış dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Lahey’deki NATO zirvesinde yapılan ikili görüşmede, daha önce 75 milyar dolar olarak belirlenen Türkiye-ABD arasındaki ticaret hacmi hedefinin 100 milyar dolara çıkarılması; Boston Consulting Group ile hazırlanan proje hedefinin de bu yönde revize edilmesine karar verildi.