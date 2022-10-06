Bloomberg HT'de çarşamba akşamları ekrana gelen 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' bu hafta da renkli konuklarıyla izleyicileri ekran başına topladı. Altaylı, dün akşamki programında; oyuncu Engin Günaydın, besteci ve piyanist Anjelika Akbar, şef Kemal Can Yurttaş ve milli tenisçi Koray Kırcı'yı ağırladı. 2005'ten beri Eski Foça'da yaşadığını belirten Engin Günaydın, "Vavien'in bazı senaryolarını burada yazdım. Çünkü çok sakin ve dingin bir yer. Sinemanın sakin ruh dünyasını barındırıyor. Orada yazmak daha kolay oluyor. Yazı yazarken kalp ritminiz, yazının ritmine uyması gerekiyor." dedi. Bir döneme damgasını vuran 'Avrupa Yakası'nda 'Burhan Altıntop' karakterini canlandıran usta oyuncu, "Üzerinden 15 yıl geçti. Bazı bölümlerini hatırlamıyorum bile. 'Bu sahneyi ne zaman oynadım' dediğim zamanlar oluyor. Çünkü dizi süreleri çok uzundu. Gerçekten bazı sahneleri hatırlamıyordum. Dizi 40 dakika ile başlamıştı sonra 130 dakikaya çıktık. Eskiden bir gün çalışıyorduk, sonra bir baktık dört gün çalışır olduk." ifadelerini kullandı.

'BURHAN ALTINTOP' İTİRAFI: İLK ZAMANLAR KORKUYORDUM... Fatih Altaylı'nın 'Burhan Altıntop' karakterinin üzerine 'yapışması'yla ilgili soruları karşısında Engin Günaydın şu yanıtı verdi: İlk zamanlar aslında bu durumdan pek hoşlanmıyordum ve korkuyordum da. Rol üzerime yapışacak ve 'Dallas'ın 'Ceyar'ı gibi olacağım ve başka bir rol canlandıramayacağım diye. Ardından başka türlü işler yaptım, başka türlü seyircilerle buluştum. Yönümü çevirdim. Sonrasında yaş ilerledikçe rolün havasını atmaya başladım. (Gülüyor) Gülse'nin yazdığı bir karakter. Komedi performanslarında senarist ile oyuncunun beraber çalışması çok önemli. Birbirimizi çok destekledik. Metni birebir oynadım.