        Haberler Spor Futbol 1. Lig BB Erzurumspor Eren Tozlu, kariyer sezonunu yaşadı

        Eren Tozlu, kariyer sezonunu yaşadı

        1. Lig'de şampiyonluğa ulaşan Erzurumspor FK'nın 35 yaşındaki tecrübeli golcüsü Eren Tozlu, 2025-2026 sezonunda gösterdiği performansla kariyerinin en golcü dönemini yaşadı.

        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 10:09 Güncelleme:
        Eren Tozlu, kariyer sezonunu yaşadı!

        Trendyol Süper Lig'e yükselme başarısına imza atan Erzurumspor FK'nın tecrübeli golcüsü Eren Tozlu, 2025-2026 sezonunda gösterdiği performansla kariyerinin en verimli dönemini yaşadı.

        Mavi-beyazlı formayla bu sezon 37 karşılaşmada görev alan Tozlu, attığı 23 golle kişisel rekorunu kırarken takımının şampiyonluğunda başrol oynadı. Deneyimli forvet, yalnızca gol katkısıyla değil, aynı zamanda yaptığı 7 asistle de dikkat çekti.

        Erzurum temsilcisinin ligde kaydettiği toplam 82 golün 30’una doğrudan etki eden Tozlu, hücum hattının en etkili ismi oldu. Tecrübeli oyuncu, kariyerindeki en yakın performansını 2011-2012 sezonunda Giresunspor formasıyla 15 gol atarak yakalamıştı. Bu sezonki 23 gollük katkısıyla kendi rekorunu geride bıraktı.

        Öte yandan Eren Tozlu, Erzurumspor FK formasıyla tüm kulvarlarda kaydettiği 73 golle kulüp tarihinin en golcü oyuncusu unvanını da elinde bulunduruyor. 37 golle en yakın takipçisi olan Mehmet Albayrak’a önemli bir fark atan Tozlu, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

        1. Lig kariyerinde farklı takımlarda da gol yollarındaki etkinliğini sürdüren tecrübeli futbolcu; Mersin İdmanyurdu’nda 1, Samsunspor’da 2, Yeni Malatyaspor’da 9, Giresunspor’da 24 ve Erzurumspor FK’da 70 gol kaydetti. Toplamda 106 gole ulaşan Tozlu, bu alanda ligin tüm zamanlarda en golcü yerli futbolcusu unvanını da taşıyor. Eren Tozlu ayrıca Erzurumspor FK ile birlikte kariyerinde üçüncü kez farklı bir takımla Süper Lig’e yükselme başarısı gösterdi. Tecrübeli golcü daha önce 2011-2012 sezonunda Giresunspor ve 2016-2017 sezonunda Yeni Malatyaspor ile aynı sevinci yaşamıştı.

        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Trump: Özgürlük Projesi durduruldu
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        "Ucuz kurtuldum"
        Dilara'yı yüksek sesli müzik kavgasında katletmişti... İşte istenen ceza!
        İşçilik maliyetindeki vergi yükü arttı
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Akaryakıt istasyonunda kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        5 bölgede sağanak, sıcaklıklar ise artıyor
        Milli Savunma Bakanlığı, YILDIRIMHAN'ı tanıttı
        R.Madrid'de büyük kriz!
        Zaniolo'dan G.Saray ve transfer kararı!
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
