Eren Tozlu, kariyer sezonunu yaşadı!

Trendyol Süper Lig'e yükselme başarısına imza atan Erzurumspor FK'nın tecrübeli golcüsü Eren Tozlu, 2025-2026 sezonunda gösterdiği performansla kariyerinin en verimli dönemini yaşadı.

Mavi-beyazlı formayla bu sezon 37 karşılaşmada görev alan Tozlu, attığı 23 golle kişisel rekorunu kırarken takımının şampiyonluğunda başrol oynadı. Deneyimli forvet, yalnızca gol katkısıyla değil, aynı zamanda yaptığı 7 asistle de dikkat çekti.

Erzurum temsilcisinin ligde kaydettiği toplam 82 golün 30’una doğrudan etki eden Tozlu, hücum hattının en etkili ismi oldu. Tecrübeli oyuncu, kariyerindeki en yakın performansını 2011-2012 sezonunda Giresunspor formasıyla 15 gol atarak yakalamıştı. Bu sezonki 23 gollük katkısıyla kendi rekorunu geride bıraktı.

Öte yandan Eren Tozlu, Erzurumspor FK formasıyla tüm kulvarlarda kaydettiği 73 golle kulüp tarihinin en golcü oyuncusu unvanını da elinde bulunduruyor. 37 golle en yakın takipçisi olan Mehmet Albayrak’a önemli bir fark atan Tozlu, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

1. Lig kariyerinde farklı takımlarda da gol yollarındaki etkinliğini sürdüren tecrübeli futbolcu; Mersin İdmanyurdu’nda 1, Samsunspor’da 2, Yeni Malatyaspor’da 9, Giresunspor’da 24 ve Erzurumspor FK’da 70 gol kaydetti. Toplamda 106 gole ulaşan Tozlu, bu alanda ligin tüm zamanlarda en golcü yerli futbolcusu unvanını da taşıyor. Eren Tozlu ayrıca Erzurumspor FK ile birlikte kariyerinde üçüncü kez farklı bir takımla Süper Lig’e yükselme başarısı gösterdi. Tecrübeli golcü daha önce 2011-2012 sezonunda Giresunspor ve 2016-2017 sezonunda Yeni Malatyaspor ile aynı sevinci yaşamıştı.