Ergin Ataman: Türk halkına teşekkür ediyorum

Turkish Airlines EuroLeague Final Four’unun final müsabakasında Panathinaikos, Berlin’de son şampiyon Real Madrid‘i mağlup ederek kulüp tarihinin yedinci EuroLeague zaferini elde etti.

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, şampiyonluğun ardından mikrofon karşısına geçti.

Koç Ataman’ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"İnanılmaz bir şey, inanılmaz hisler. Berlin’de binlerce taraftarımız burada. Şampiyonluğu hak ettik, harika bir sezon geçirdik. Bugün 14 sayı geri düştük, ilk çeyrekte 36 sayı yedik ama geri döndük. İnanılmaz bir his, çok gururluyum. Bildiğiniz gibi bir ay önce babamı kaybettim, şu an beni izlediğine eminim. Anadolu Efes‘le kazandığım tüm şampiyonluklarda yanımdaydı.

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Beni destekleyen tüm Türk ve Yunan taraftarlara teşekkür ederim. Verdikleri tüm destekler için Türk halkına teşekkür ederim. Herkese teşekkürler.”