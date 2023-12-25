Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Eyüpspor Eyüpspor: 3 - Erzurumspor: 0 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Eyüpspor: 3 - Erzurumspor: 0 MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında lider Eyüpspor, Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 22:52 Güncelleme: 25.12.2023 - 22:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eyüpspor 3 puanı 3 golle aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında lider Eyüpspor, Erzurumspor Futbol Kulübü'nü ağırladı.

        Goller 26'da Recep Niyaz'dan 67'de Bruno ve 87'de Kaan Demir'den geldi.

        Arda Turan'ın öğrencileri mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

        Hafta içi Göztepe deplasmanında 5-1 mağlup olan İstanbul ekibi bu galibiyet sonrası ligin ilk yarısını lider tamamladı.

        Erzurumspor Futbol Kulübü bu skorla 19 puanda kalırken Eyüpspor ise puanını 42'ye çıkardı.

        Eyüpspor: 3 - Erzurumspor FK: 0

        Stat: Eyüp

        Hakemler: Alpaslan Şen, Güner Mumcu Taştan, Azad İlhan

        Eyüpspor: Berke Özer, Murat Uçar, Metehan Baltacı, Claro (Dk. 90+2 Uğur Demirok), Caner Erkin (Dk. 75 Melih Kabasakal), Robin Yalçın, Fredy, Ahmed Kutucu, Recep Niyaz (Dk. 90+2 Seslar), Ampem (Dk. 75 Mete Kaan Demir), Bruno (Dk. 90+2 Mustafa Pektemek)

        Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Celal Hanalp, Orhan Ovacıklı, Hasan Batuhan Artarslan, Mustafa Akbaş, Muhammed Furkan Özhan, Özgür Sert, Estrela (Dk. 90+2 Muhammed Emin Yavaş), Sefa Akgün (Dk. 72 Süleyman Koç), Rosheuvel, Eren Tozlu

        Goller: Dk. 26 Recep Niyaz, Dk. 67 Bruno, Dk. 87 Mete Kaan Demir (Eyüpspor)

        Sarı kartlar: Dk. 56 Bruno, Dk. 57 Claro (Eyüpspor), Dk. 62 Orhan Ovacıklı (Erzurumspor FK)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yol kesen taksiciler gözaltına alındı
        Yol kesen taksiciler gözaltına alındı
        Şehitler memleketlerine uğurlandı
        Şehitler memleketlerine uğurlandı
        Kartal nefes aldı!
        Kartal nefes aldı!
        Sergen Yalçın açıklaması
        Sergen Yalçın açıklaması
        Borsada kabus devam ediyor
        Borsada kabus devam ediyor
        Nijerya'da saldırı: 113 kişi öldü
        Nijerya'da saldırı: 113 kişi öldü
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        Navalny'nin akıbetine ilişkin yeni açıklama
        Navalny'nin akıbetine ilişkin yeni açıklama
        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        Kaza sonrası motosikletliye kaskla darp!
        Kaza sonrası motosikletliye kaskla darp!
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Barış ile ilişkim yok"
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"