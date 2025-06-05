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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Eyüpspor'da Selçuk Şahin dönemi! - ikas Eyüpspor Haberleri

        Eyüpspor'da Selçuk Şahin dönemi!

        Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcısı Selçuk Şahin ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 14:50 Güncelleme: 05.06.2025 - 14:54
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        Eyüpspor'da Selçuk Şahin dönemi!
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        Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Selçuk Şahin ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

        Eyüpspor'un açıklaması şu şekilde:

        "ikas Eyüpspor'umuz, teknik direktörlük görevi için Selçuk Şahin ile prensip anlaşmasına varmıştır.

        Selçuk Şahin'in transfer sürecinde gösterdikleri destek ve sağladıkları kolaylıklar için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'na ve A Millî Takım Teknik Direktörü Sayın Vincenzo Montella'ya teşekkür ederiz.

        Selçuk Şahin, millî takım kampının ardından düzenlenecek basına açık imza töreniyle resmi olarak görevine başlayacaktır."

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