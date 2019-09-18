Sosyal ağ Facebook, Ray-Ban ile birlikte akıllı gözlük geliştirmek için kolları sıvadı. Bu kapsamda Ray-Ban markasını bünyesinde barındıran Luxottica ile anlaşan Facebook, artırılmış gerçeklik (Augmented Reality, AR) odaklı bir akıllı gözlüğü piyasaya sürmeyi hedefliyor.

“Orion” kod adıyla geliştirilen Facebook’un AR temelli akıllı gözlüğünün son kullanıcılara en erken 2023 yılında sunulması planlanıyor.

AR teknolojisini barındıran akıllı gözlüklerin akıllı telefonların yerini alabileceği iddiasıyla yola çıkan sosyal ağın bu yeni cihazı, gözlük ekranı üzerinden bilgilendirme yapıp, kullanıcılara gördükleri şeyleri anlık olarak sosyal medyada paylaşma olanağı verecek.

ZUCKERBERG DESTEKLİYOR AMA...

Arama ve sesli asistan gibi özelliklerinin de olması beklenen Orion ile kullanıcıların bakış açısıyla Facebook’tan canlı yayın da yapılabilecek.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in de öncelikli projeleri arasına giren artırılmış gerçekliğe odaklanan akıllı gözlüklerin örneklerine aslında teknoloji dünyasında daha önce de rastlanmıştı. Ancak akıllı gözlük pazarında daha önceki yıllarda kendini gösteren Google Glass ve Snapchat’in Spectacles gibi ürünleri, piyasada beklenen ilgiyi görememişti.