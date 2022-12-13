Temizlikçi annesi ve sokak meyve satıcısı babasının daha iyi bir hayat yaşamasını isteyen Achraf Hakimi, Fas'tan Madrid'e gitti. Ünlü futbolcu çoğu röportajında ailesi için; "Onlar için her gün savaşıyorum. Başarılı olmam için çok şeyden vazgeçtiler ve kardeşlerimden alıp bana verdiler." diyor.