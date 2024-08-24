Fatih Karagümrük: 0 - Manisa FK: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Manisa FK, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Dani Ramirez ile Moryke Fofana'nın golleriyle galip gelen Manisa FK, puanını 4'e çıkardı. Fatih Karagümrük ise haftayı 2 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Manisa FK oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 23'te Dani Ramirez ve 43. dakikada Moryke Fofana attı.
Bu sonucun ardından Manisa FK, puanını 4'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 2 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Ümraniyespor'a konuk olacak. Manisa FK ise evinde Adanaspor'u ağırlayacak.