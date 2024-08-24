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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Manisa FK Fatih Karagümrük: 0 - Manisa FK: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Fatih Karagümrük: 0 - Manisa FK: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Manisa FK, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Dani Ramirez ile Moryke Fofana'nın golleriyle galip gelen Manisa FK, puanını 4'e çıkardı. Fatih Karagümrük ise haftayı 2 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2024 - 21:19 Güncelleme: 24.08.2024 - 21:19
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        Manisa FK, İstanbul'da rahat kazandı!
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        Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Manisa FK oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 23'te Dani Ramirez ve 43. dakikada Moryke Fofana attı.

        Bu sonucun ardından Manisa FK, puanını 4'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 2 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Ümraniyespor'a konuk olacak. Manisa FK ise evinde Adanaspor'u ağırlayacak.

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