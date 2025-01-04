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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Fatih Karagümrük: 0 - Pendikspor: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Fatih Karagümrük: 0 - Pendikspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Pendikspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Emeka Friday Eze (p) ile Yonathan Del Valle'nin golleriyle kazanan Pendikspor, puanını 26'ya yükseltti. Fatih Karagümrük ise haftayı 31 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 21:01 Güncelleme: 04.01.2025 - 21:01
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        Pendikspor üç puanı iki golle aldı!
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        Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Pendikspor oldu.

        Kırmızı Beyazlılara galibiyeti getiren golleri 17'de penaltıdan Emeka Friday Eze ve 41. dakikada Yonathan Del Valle attı.

        Bu sonucun ardından Pendikspor puanını 26'ya yükseltirken, Fatih Karagümrük ise 31 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Pendikspor, evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak. Fatih Karagümrük, Iğdır FK'ya konuk olacak.

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