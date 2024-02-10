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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fatih Karagümrük: 2 - Pendikspor: 0 |MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Fatih Karagümrük: 2 - Pendikspor: 0 |MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2024 - 17:57 Güncelleme: 10.02.2024 - 18:13
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        Karagümrük 3 puanı 2 golle aldı
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        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Fatih Karagümrük 2-0'lık skorla kazandı.

        Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 31'de Emre Mor ve 76. dakikada Güven Yalçın attı.

        Bu sonucun ardından Kırmızı Siyahlı ekip puanını 27'ye yükseltti, Pendikspor ise 26 puanda kaldı.

        Süper Lig'in bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Pendikspor ise evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        Stat: Atatürk Olimpiyat

        Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Erdem Bayık

        Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Salih Dursun, Biraschi, Levent Mercan, Bertolacci, Rohden, Emre Mor, Eysseric, Can Keleş, Güven Yalçın

        Yedekler: Emre Bilgin, Veseli, Feghouli, Lasagna, Mendes, Kourbelis, Emir Tintiş, Ceccherini, Paoletti, Teklic

        Teknik Direktör: Şota Arveladze

        Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Gökcan Kaya, Midtsjö, Welinton, Diaby, Umut Nayir (Kappel dk. 20), Thiam

        Yedekler: Burak Öğür, N’Diaye, Çekiçi, Murat Akça, Umut Toy, Berkay Sülüngöz, Erdem Çalık

        Teknik Direktör: Ivo Vieira

        Gol: Emre Mor (dk. 31) (Fatih Karagümrük)

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