Fatih Karagümrük- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oluyor. Ligin bitimine üç hafta kala rakibi Fenerbahçe ile puan farkını altıya çıkaran sarı- kırmızılılar şampiyonluk yolunda avantajlı durumda bulunuyor. Öte yandan ligin alt kısımlarında yer alan Karagümrük lider Galatasaray karşısında puan ve puanlar alarak sürprize imza atmak istiyor. Peki, Fatih Karagümrük- Galatasaray maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, "Fatih Karagümrük- Galatasaray maçı ne zaman?" sorusunun yanıtı...
Lig'de 96 puanla lider konumda bulunan Galatasaray, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Ligin en az gol yiyen takımı olan sarı-kırmızılılar, kalesinde 22 gol yerken rakip fileleri 86 kez havalandırdı. Son üç maçında 13 gol atan Galatasaray kalesinde ise 2 gol gördü. Peki, futbolseverler tarafından merakla beklenen Fatih Karagümrük- Galatasaray maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...
FATİH KARAGÜMRÜK- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük- Galatasaray maçı 12 Mayıs Pazar (bugün) 19.00'da başlayacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan maç beIN Sports 1'den yayınlanacak.
GALATASARAY MUHTEMEL 11
Muslera
Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn
Torreira, Kerem D.
Barış Alper, Mertens, Ziyech
Icardi
GALATASARAY SON DURUM
36. haftaya girilirken Okan Buruk yönetiminde ligde oynadığı son 17 maçın tamamını kazanan Galatasaray, kalan 3 maçında da galip gelerek 105 puanla rekor şampiyonluk hedefliyor.
Sarı- kırmızılıların Arjantin'li yıldızı Mauro Icardi 23 golle ligin gol krallığında zirvede yer alırken Belçikalı yıldızı Mertens ise yaptığı 17 asistle en üst sırada bulunuyor.