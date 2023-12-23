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        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: 0-3 (MAÇ SONUCU) - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: 0-3 (MAÇ SONUCU)

        Gaziantep FK, Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Ligde 4 maç sonra kazanan Güneydoğu ekibine galibiyeti getiren golleri Draguş, Gradel ve N'Koulou kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2023 - 17:55 Güncelleme: 23.12.2023 - 18:32
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        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Gaziantep FK 3-0'lık skorla kazandı.

        Güneydoğu ekibine galibiyeti getiren golleri 27'de Draguş, 49'da Gradel ve 87'de N'Koulou kaydetti.

        Ligde 4 maç aradan sonra galip gelen Gaziantep FK puanını 19'a çıkarıp tehlikeli bölgeden uzaklaşırken,

        Üst üste 3. yenilgisini alan Karagümrük ise 17 puanda kaldı.

        Stat: Atatürk Olimpiyat

        Hakemler: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Serkan Ok

        VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Veseli, Ceccherini, Dresevic, Münir Levent Mercan, Shukurov (Dk. 46 Feghouli), Can Keleş, Eysseric (Dk. 60 Paoletti), Rohden (Dk. 82 Nazım Sangare), Güven Yalçın, Lasagna (Dk. 60 Serdar Dursun)

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        Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, N'Koulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Jevtovic, Ogün Özçiçek (Dk 89 Mirza Cihan), M'Bakata, Markovic (Dk. 54 Maxim), Gradel (Dk. 89 Oğulcan Çağlayan), Draguş (Dk 75 Riascos)

        Goller: Dk. 27 Draguş, Dk. 49 Gradel, Dk. 87 N'Koulou (Gaziantep FK)

        Sarı kartlar: Dk. 29 Lasagna, Dk. 56 Ceccherini, Dk 90+1 Feghouli (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 36 Markovic (Gaziantep FK)

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