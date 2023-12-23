Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: 0-3 (MAÇ SONUCU)
Gaziantep FK, Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Ligde 4 maç sonra kazanan Güneydoğu ekibine galibiyeti getiren golleri Draguş, Gradel ve N'Koulou kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Gaziantep FK 3-0'lık skorla kazandı.
Güneydoğu ekibine galibiyeti getiren golleri 27'de Draguş, 49'da Gradel ve 87'de N'Koulou kaydetti.
Ligde 4 maç aradan sonra galip gelen Gaziantep FK puanını 19'a çıkarıp tehlikeli bölgeden uzaklaşırken,
Üst üste 3. yenilgisini alan Karagümrük ise 17 puanda kaldı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Serkan Ok
VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Veseli, Ceccherini, Dresevic, Münir Levent Mercan, Shukurov (Dk. 46 Feghouli), Can Keleş, Eysseric (Dk. 60 Paoletti), Rohden (Dk. 82 Nazım Sangare), Güven Yalçın, Lasagna (Dk. 60 Serdar Dursun)
Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, N'Koulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Jevtovic, Ogün Özçiçek (Dk 89 Mirza Cihan), M'Bakata, Markovic (Dk. 54 Maxim), Gradel (Dk. 89 Oğulcan Çağlayan), Draguş (Dk 75 Riascos)
Goller: Dk. 27 Draguş, Dk. 49 Gradel, Dk. 87 N'Koulou (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 29 Lasagna, Dk. 56 Ceccherini, Dk 90+1 Feghouli (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 36 Markovic (Gaziantep FK)