Fatih Karagümrük, Stanojevic ile sözleşme yeniledi!
Trendyol Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük, Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic'in sözleşmesinin yenilendiğini duyurdu.
Giriş: 18 Mayıs 2026 - 19:37
Fatih Karagümrük sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile sözleşme yenileyerek 2026-2027 sezonunda şampiyonluk hedefi için önemli bir adım atmıştır. Yapılan anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, teknik ekibimize başarılar dileriz."
