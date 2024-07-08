Fatih Terim'den Galatasaray paylaşımı!

Galatasaray tarihinin en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktörü olarak tarihe geçen Fatih Terim, 50 yıl önce bugün kendisini Sarı Kırmızılılara bağlayan ilk imzayı attı. Tecrübeli çalıştırıcı, sosyal medya hesabından bu özel güne yönelik paylaşım yaptı.

Yarım asır önce bugün Galatasaray Adası'ndaki bir imzayla dönmeye başladı çember. O günden sonra dünyanın neresine gidersem, gideyim; ismimin yanına Galatasaray eklendi, o gururla attığım her adımı. Ömür akıp giderken bir yandan, sahip olduğum tüm duyguları, 8 Temmuz 1974 günü kurduğum üçgenin içinde yaşadım: Ailem, ailem kadar sevdiğim dostlarım ve Galatasaray. Hayat, bana şunu öğretti: Yaşadıklarınızın birini bile resmin içerisinden çıkarırsanız, bahsettiğiniz hikâye sizin olmaktan çıkar. Kendi dünyanızda başkasının hikâyesini yaşarsınız.

"G.SARAY HEP VAR OLACAK"

Bazen içinde bulunduğunuz andan 50 yıl sonrasını düşünürken, zaman size korkutucu gelebilir. Bazen de geride bıraktığınız 50 yılınız, umutlandırır sizi. O gün heyecan dolu bir gençtim; şimdi yarım asra milyonlarca insanla kurduğu bir hayat sığdıran çok daha tecrübeli biri… Ne mutlu ki; 50 yıl sonra da, 100 yıl sonra da… Galatasaray, hep var olacak. Hikâyemde bana eşlik eden, hikâyemi benimle yaşayan herkese teşekkür ederim."

SAYISIZ BAŞARI KAZANDI

Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Terim'in, birçok başarıyı yakaladığı Galatasaray'a imza attığı 8 Temmuz 1974 tarihinin üzerinden 50 yıl geçti. Terim, 1984-1985 sezonuna kadar 11 sezon sarı-kırmızılı formayı giydi. Futbolculuk kariyerinin ardından 4 farklı dönemde teknik direktör olarak da görev yaptığı sarı-kırmızılılarda, 8 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Deneyimli teknik adam 2000 yılında da UEFA Kupası şampiyonluğunu kazandırdı.