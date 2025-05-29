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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fatih Terim'den Muslera'ya veda mesajı - Galatasaray Haberleri

        Fatih Terim'den Muslera'ya veda mesajı

        Muslera'yı 14 yıl önce Türkiye'ye getirten Fatih Terim, Galatasaray kaptanı için Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 21:47 Güncelleme: 29.05.2025 - 21:47
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        Fatih Terim'den Muslera'ya veda mesajı
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        Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın 14 yıldır kalesini koruyan ve yarın oynayacağı Başakşehir maçıyla birlikte sarı-kırmızılı takımdan ayrılacak olan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera için veda mesajı yayımladı.

        Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Temmuz 2011’de 20’li yaşlarının ilk yarısını henüz geçmiş, genç bir delikanlıydın Florya’ya ilk adım attığında. Aradan geçen onca zaman, 14 yıl Dile bile kolay değil bazen ama yaşanan tüm duygular, hayatın akışı içinde sizi daha da yaklaştırır birbirinize. 14 yılda bir aile babası oldun, ailemin bir parçası oldun, torunlarımın kahramanı oldun, en önemlisi büyük Galatasaray ailesine yakışan bir kaptan oldun. Galatasaray’ın 120 yıllık tarihinin en özel yerine kazıdığın ismin, yüz yıllar boyunca hep orada kalacak, Türkiye ve Galatasaray için yaptıkların hep hatırlanacak. Sevgi, tüm mesafeleri eritir. Yeni hayatında atacağın her adımda bunu hissedeceksin. Her şey için teşekkürler, evlat!" dedi.

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