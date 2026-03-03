Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Felix Uduokhai geçer not aldı! - Beşiktaş Haberleri

        Felix Uduokhai geçer not aldı!

        Emirhan Topçu'nun sakatlığında Kocaeli'de uzun süre sonra 11'de şans bulan Felix Uduokhai performansıyla geçer not aldı. 28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray derbisi öncesinde forma rekabetine iyi bir giriş yaptı.

        Giriş: 03.03.2026 - 10:20
        Felix Uduokhai geçer not aldı!

        Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

        Siyah-beyazlıların tek golünü yeni stoperi Emmanuel Agbadou atarken gözler de Galatasaray derbisine çevrildi.

        Beşiktaş'ta Agbadou'nun yanında Felix Uduokhai görev aldı. Emirhan Topçu'nun sakatlığında uzun bir aradan sonra 11'de şans bulan 28 yaşındaki futbolcu, performansıyla geçer not aldı.

        Bu sezon başında 11'de görev alsa da uzun bir süre formasında uzak kalan Uduokhai, 10 ikili mücadelen 7'sini kazanırken hava toplarında ise 8'de 6 başarı yakalayarak bu alanda maçın en iyi ismi oldu.

        10 da sahipsiz top kazanan Uduokhai, derbi öncesinde forma yarışına iyi bir giriş yapmış oldu.

        Emirhan Topçu'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği maçta Uduokhai'nin sol stoperde şans bulma ihtimali yüksek görünüyor.

        Başakşehir maçında sol stoper oynasa da beklentilerin altında kalan Tiago Djalo da son 2 maçta görev almazken son karar teknik direktör Sergen Yalçın tarafından verilecek.

