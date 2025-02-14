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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Fen liseli girişimci adayları yapay zekâ eğitimleriyle geleceğe hazırlanıyor - Teknoloji Haberleri

        Fen liseli girişimci adayları yapay zekâ eğitimleriyle geleceğe hazırlanıyor

        Türkiye İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı (GBEV) tarafından yürütülen GençBizzTech Projesi, Türkiye'nin bilim ve teknoloji odaklı genç girişimci adaylarını yetiştirmeye devam edildiği açıklandı. Programa dahil olan 2 bini aşkın öğrenci teknoloji ve yapay zekâ odaklı eğitimleri tamamladığı belirtildi. Mayıs ayında gerçekleşecek finalde birinci olan ekibin, Avrupa'nın en büyük girişimcilik festivali "GEN-E"ye katılım hakkı elde edeceği vurgulandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 12:59 Güncelleme: 14.02.2025 - 12:59
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        Girişimci adaylara yapay zeka eğitimi
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        İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından devlet fen liselerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak hayata geçirilen GençBizzTech Projesi'nin, bilim ve teknoloji odaklı genç girişimcileri desteklemeye devam ettiği açıklandı.

        Bu yıl “yapay zekâ”yı odağına alan proje, gençlerin yapay zekâ, sürdürülebilirlik ve bilişim tabanlı girişimcilik becerilerini geliştirerek onları inovasyon dolu bir geleceğe hazırlamayı amaçlıyor.

        2 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ, YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ EĞİTİMLERİYLE DONATILDI

        Türkiye’nin farklı bölgelerinden fen liseli öğrencilerin katıldığı programa, 2024 - 2025 eğitim döneminde 457 girişim takımı başvurdu. 2 bini aşkın fen liseli genç, dört haftalık eğitim sürecini tamamladı. Çevrimiçi eğitimler, Python programlama dilinden ileri düzey teknolojilere kadar çeşitli konularda yapay zekâ uygulamaları geliştirmeyi öğretip, gençlerin bilimsel düşünme ve yaratıcılık becerilerini geliştirmelerine yardımcı oldu. Eğitim sonunda katılımcılar, projenin bilim, teknoloji ve yapay zekâ konularına olan ilgilerini artırdığını belirtti.

        AVRUPA'NIN EN BÜYÜK GİRİŞİMCİLİK FESTİVALİNE KATILIM İMKANI

        Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, 31 Mart 2025’e kadar da iş modellerini ve prototiplerini geliştirecek. Ardından, seçilen 10 takım, 9-10 Mayıs’ta gerçekleştirilerek GençBizzTech Türkiye finalinde projelerini sergileyecek. GençBizzTech Projesi’nin bu yılki büyük finalinde birinciliği elde eden ekip, Avrupa’nın en büyük girişimcilik festivali olan GEN-E Avrupa Girişimcilik Festivali’ne katılım hakkı kazanacak.

        GELECEĞİN BİLİM VE TEKNOLOJİ ODAKLI GİRİŞİMCİLERİ YETİŞİYOR

        GençBizzTech Programı ile sunulan çevrim içi girişimcilik eğitimleri, katılımcılara tasarım odaklı düşünme, iş modeli oluşturma ve girişimcilik gibi alanlarda bilgi ve beceriler kazandırıyor. Finale kalan ekipler, iş fikirlerini profesyonel seviyeye taşımak üzere özel sunum teknikleri ve iş modeli geliştirme eğitimlerine katılıyor.

        Eğitimler kapsamında düzenlenen özel oturumlarda, teknoloji, bilim ve yapay zekâ alanında önde gelen uzman isimler, ‘Bilimsel Projemi Nasıl Geliştiririm?’ başlığı altında ilham verici sunumlar yaparak gençlerin bilim ve teknoloji odaklı projeler geliştirmelerine rehberlik ediyor.

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