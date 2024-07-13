Fenerbahçe Allan Saint-Maximin'den kötü haber!
Fenerbahçe'nin transferdeki en büyük hedefi Allan Saint-Maximin'de flaş bir gelişme yaşandı. Arap basını, sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Fransız oyuncu için Suudi Arabistan'dan transfer izni çıkmadığını iddia etti.
Fenerbahçe her konuda anlaşmaya vardığı Allan Saint-Maximin için Suudi Arabistan'dan gelecek cevabı beklerken, Arap basını flaş bir iddia ortaya attı.
Bayt Alahli'nin haberine göre; Suudi Arabistan Federasyon Finansal Sürdürülebilirlik Komitesi, Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye transferini veto etti.
Fransız kanat oyuncusunun kiralık olarak ayrılmasına izin verilmezken, sadece bonservisli satışına onay verileceği belirtildi.
F.BAHÇE, AL-AHLI İLE KİRALAMA KONUSUNDA ANLAŞTI
Sarı-lacivertli yöneticiler ise Allan Saint-Maximin'i kiralama konusunda Al-Ahli ile anlaşma sağlamıştı.
27 yaşındaki futbolcu, kulübünün sezon başındaki sağlık kontrollerine de katılmamıştı.
4 GOL, 10 ASİST
Maximin, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 maça çıkarken, 4 gol, 10 asistlik performans sergiledi.