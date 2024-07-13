Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe Allan Saint-Maximin'den kötü haber! - Son dakika FB transfer haberi - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe Allan Saint-Maximin'den kötü haber!

        Fenerbahçe'nin transferdeki en büyük hedefi Allan Saint-Maximin'de flaş bir gelişme yaşandı. Arap basını, sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Fransız oyuncu için Suudi Arabistan'dan transfer izni çıkmadığını iddia etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2024 - 14:00 Güncelleme: 13.07.2024 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe her konuda anlaşmaya vardığı Allan Saint-Maximin için Suudi Arabistan'dan gelecek cevabı beklerken, Arap basını flaş bir iddia ortaya attı.

        2

        Bayt Alahli'nin haberine göre; Suudi Arabistan Federasyon Finansal Sürdürülebilirlik Komitesi, Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye transferini veto etti.

        3

        Fransız kanat oyuncusunun kiralık olarak ayrılmasına izin verilmezken, sadece bonservisli satışına onay verileceği belirtildi.

        4

        F.BAHÇE, AL-AHLI İLE KİRALAMA KONUSUNDA ANLAŞTI

        Sarı-lacivertli yöneticiler ise Allan Saint-Maximin'i kiralama konusunda Al-Ahli ile anlaşma sağlamıştı.

        5

        27 yaşındaki futbolcu, kulübünün sezon başındaki sağlık kontrollerine de katılmamıştı.

        6

        4 GOL, 10 ASİST

        Maximin, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 maça çıkarken, 4 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baba oğulun feci ölümü!
        Baba oğulun feci ölümü!
        İnşaat sektöründe çalışan sayısı 99 ayın zirvesinde
        İnşaat sektöründe çalışan sayısı 99 ayın zirvesinde
        Tur minibüsünün freni patladı! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Tur minibüsünün freni patladı! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Bakan Şimşek'ten vergi denetimi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi denetimi açıklaması
        İsrail'den kanlı saldırı: Onlarca Filistinli öldü
        İsrail'den kanlı saldırı: Onlarca Filistinli öldü
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Kuaför ve berberlerden pazar günü kapama kararına tepkiler
        Kuaför ve berberlerden pazar günü kapama kararına tepkiler
        Ayşe'yi öldüren reklam panosu temelsiz çıktı
        Ayşe'yi öldüren reklam panosu temelsiz çıktı
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        Gözler sağ bek ve orta sahada!
        Gözler sağ bek ve orta sahada!
        8 yerinden bıçaklandı hastaneye koştu! Görenlerin kanı dondu!
        8 yerinden bıçaklandı hastaneye koştu! Görenlerin kanı dondu!
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Bu mutluluk artık yok! Öldüren hata!
        Bu mutluluk artık yok! Öldüren hata!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        EURO 2024'te final zamanı!
        EURO 2024'te final zamanı!
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Öğrenmek için Japonya'dan Elazığ'a geldiler
        Öğrenmek için Japonya'dan Elazığ'a geldiler
        En iyi 10 felaket filmi
        En iyi 10 felaket filmi
        Jetcar keyfi yaptılar
        Jetcar keyfi yaptılar
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat