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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Antrenörü Tomas Masiulis'ten çıplak paylaşım! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Antrenörü Tomas Masiulis'ten çıplak paylaşım!

        Fenerbahçe Beko'nun Yardımcı Antrenörü Tomas Masiulis, 26 yıl önce oyunculuk döneminde kazandığı bir kupayla çıplak şekilde verdiği pozu, bu kez sarı-lacivertlilerde Euroleague kupasıyla tekrarladı. Litvanyalı antrenörün paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 22:26 Güncelleme: 27.05.2025 - 22:26
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        F.Bahçe antrenöründen çıplak paylaşım!
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        Fenerbahçe Beko’nun yardımcı antrenörü Tomas Masiulis, Euroleague şampiyonluğunu kupayla çektirdiği çıplak fotoğrafla kutladı.

        Masiulis, 26 yıl önce oyunculuk döneminde kazandığı Eurochallenge kupasıyla çıplak şekilde verdiği pozu, bu kez antrenör olarak sarı-lacivertlilerde kazandığı Euroleague kupasıyla tekrarladı.

        İki kareyi yan yana paylaşan tecrübeli antrenör, gönderisine “26 yıl önce - şimdi” notunu düşerken, bu paylaşım sosyal medyada çok konuşuldu.

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