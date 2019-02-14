Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmanın salonda yapılan egzersiz hareketleriyle başladığı ifade edildi.

Daha sonra sahada gerçekleştirilen idmanda ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının yapıldığı belirtildi. Antrenmanın aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.