UEFA Avrupa Ligi heyecanı 16 Şubat Perşembe günü oynanacak play-off maçları ile başlıyor. Play-off turunun sona ermesinin ardından UEFA Avrupa Ligi son 16 maçları ile devam edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 biletini kapan temsilcimiz Fenerbahçe son 16 turuna seri başı olarak katılacak. Peki, "Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman, rakibi hangi tarihte belli olacak?" İşte İşte Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi hakkında tüm merak edilenler...