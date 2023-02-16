Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman, rakibi hangi tarihte belli olacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna son 16 turundan devam edecek Fenerbahçe, rakibini bekliyor. Avrupa Ligi'nde son 16 turuna seri başı olarak katılacak temsilcimiz Fenerbahçe play-off turundan gelen son 8 takımdan biriyle eşleşecek. Fenerbahçe son 16 turundaki rakibi ve maçın tarihi taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Fenerbahçe'nin son 16 turundaki maçın tarihi...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman, son 16 turu kura çekiminde rakibi hangi tarihte belli olacak?

    UEFA Avrupa Ligi heyecanı 16 Şubat Perşembe günü oynanacak play-off maçları ile başlıyor. Play-off turunun sona ermesinin ardından UEFA Avrupa Ligi son 16 maçları ile devam edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 biletini kapan temsilcimiz Fenerbahçe son 16 turuna seri başı olarak katılacak. Peki, "Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman, rakibi hangi tarihte belli olacak?" İşte İşte Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi hakkında tüm merak edilenler...
  • Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman, son 16 turu kura çekiminde rakibi hangi tarihte belli olacak?

    FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİBİ KİM?

    Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi play-off turunun ardından yapılacak kura çekimi ile belli olacak. Söz konusu kura çekimi ise 24 Şubat 2023'te yapılacaktır.
  • Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman, son 16 turu kura çekiminde rakibi hangi tarihte belli olacak?

    FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

    Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turundaki maçları 9 Mart 2023 ve  16 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak. 
  • Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman, son 16 turu kura çekiminde rakibi hangi tarihte belli olacak?

    FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLACAK?

    Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turuna seri başı olarak katılacak ve play-off turundan gelen son 8 takımdan biriyle eşleşecek.
  • Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman, son 16 turu kura çekiminde rakibi hangi tarihte belli olacak?

    UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

    Barcelona – Manchester United

    Juventus – Nantes

    Sporting – Midtjylland

    Shakhtar – Rennes

    Ajax – Union Berlin

    Bayer Leverkusen – Monaco

    Sevilla – PSV

    Salzburg – Roma

     
  • Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman, son 16 turu kura çekiminde rakibi hangi tarihte belli olacak?

    UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi play-off turunun ardından yapılacak kura çekimi ile belli olacak.

    Söz konusu kura çekimi ise 24 Şubat 2023'te yapılacaktır.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.