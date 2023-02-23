UEFA Avrupa Ligi son 16 tur maçları için geri sayım başladı. Play-off karşılaşmalarının 23 Şubat tarihinde sona ermesinin ardından, gözler UEFA Avrupa Ligi kura çekimine çevrilecek. Avrupa Ligi macerasına son 16 turundan katılacak olan Fenerbahçe rakibini bekliyor. Peki, "Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman ve rakibi hangi gün belli olacak?" İşte Fenebahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçı ve kura çekim tarihi...