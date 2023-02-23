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Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman ve rakibi hangi gün belli olacak?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı play-off turu maçları ile devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 biletini alan Fenerbahçe, UEFA tarafından organize edilecek kura çekiminden gelecek rakibini bekliyor. Avrupa Ligi son 16 turunda seri başı olarak katılacak temsilcimiz Fenerbahçe, son 8 takımdan biriyle eşleşecek. İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 tur maçı, kura çekim tarihi ve muhtemel rakipleri...

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  • Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman ve rakibi hangi gün belli olacak? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

    UEFA Avrupa Ligi son 16 tur maçları için geri sayım başladı. Play-off karşılaşmalarının 23 Şubat tarihinde sona ermesinin ardından, gözler UEFA Avrupa Ligi kura çekimine çevrilecek. Avrupa Ligi macerasına son 16 turundan katılacak olan Fenerbahçe rakibini bekliyor. Peki, "Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman ve rakibi hangi gün belli olacak?" İşte Fenebahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçı ve kura çekim tarihi...
  • Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman ve rakibi hangi gün belli olacak? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

    UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi play-off turunun ardından yapılacak kura çekimi ile belli olacak. Söz konusu kura çekimi ise 24 Şubat 2023'te saat 14:00'te yapılacaktır.
  • Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman ve rakibi hangi gün belli olacak? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

    FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

    Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turundaki maçları 9 Mart 2023 ve  16 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak. 
  • Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman ve rakibi hangi gün belli olacak? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

    FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLACAK?

    Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turuna seri başı olarak katılacak ve play-off turundan gelen son 8 takımdan biriyle eşleşecek.
  • Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman ve rakibi hangi gün belli olacak? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

    UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

    Barcelona – Manchester United

    Juventus – Nantes

    Sporting – Midtjylland

    Shakhtar – Rennes
  • Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman ve rakibi hangi gün belli olacak? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

    Ajax – Union Berlin

    Bayer Leverkusen – Monaco

    Sevilla – PSV

    Salzburg – Roma
  • Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman ve rakibi hangi gün belli olacak? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

    FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

    Seri başı olan sarı lacivertli ekibin muhtemel rakipleri şöyle:

    Barcelona, Manchester United, Juventus, Nantes, Sporting, Midtjylland, Shakhtar, Rennes, Ajax, Union Berlin, Leverkusen, Monaco, Sevilla, PSV, Roma, Salzburg

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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