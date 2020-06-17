Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü ve başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe Kulübünün ve başkan Ali Koç'un FB TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

NİHAT ÖZDEMİR'İ ELEŞTİRMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'deki programın bir bölümünde TFF Başkanı Nihat Özdemir'in 3 Temmuz süreciyle ilgili açıklamalarına sert tepki göstermişti.

NELER YAŞANMIŞTI?

4 Haziran

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Instagram'da katıldığı bir canlı yayında, "9 yıldır şike olayına rastlamadık" açıklaması yaptı.

5 Haziran

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden konuyla ilgili 'Yazıklar Olsun Nihat Özdemir!' başlıklı bir açıklama yayınladı.

5 Haziran

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Herkesin bildiği gibi 2010-11 sezonunda birçok kulüple ilgili "şike tartışmaları'' olmuştur. Yayındaki sözlerimde herhangi bir kulübün veya kulüplerimizin ismi geçmemiş, imada bulunulmamıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi tarafından konunun saptırılması asıl 'rezalet'tir. Daha üzücü olan ise Fenerbahçe gibi güzide bir kulübümüzün ve köklü bir camianın bu anlayışla yönetilmesidir" ifadelerini kullandı.

5 Haziran

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in sözleri ile ilgili FBTV'de açıklamalarda bulundu. Koç, "Bu sözler sadece Fenerbahçe camiasına değil, o zaman çok büyük bir mücadele veren kulübümüzün liderliğini yapan Sayın Aziz Yıldırım'a da yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Sayın Nihat Özdemir'e sormak istiyorum. 2010-11 sezonu şampiyonu kimdir? Nihat Bey'in ihraç edilmesini Nihat Bey için çok bir şey ifade etmeyeceğini, hatta şirin gözükmek istediği çevreler için kendisine bir mükafat olacağını düşünüyorum" dedi.

5 Haziran

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in sözleri ile ilgili "Talihsiz bir açıklama diyemiyoruz, talihsiz olması için bilmeyerek olması lazım. Neye hizmet ettiği belli olmayan, çok kesimleri üzen, kahreden bir açıklama oldu. Açıklamayı şaşkınlıkla ve üzüntüyle seyrettik" dedi.

7 Haziran

Fenerbahçe Kulübü'nden TFF Başkanı Nihat Özdemir'in 2010-11 sezonu ile ilgili sözlerine yönelik yeni bir açıklama gelirken "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, ısrarla yanıtlamaktan kaçtığınız sorunun cevabını aklınızın her köşesine iyice kazımak isteriz ki; 2010-2011 sezonu şampiyonu, namusuyla, alın teriyle, hakkıyla, taraftarıyla, camiasıyla Fenerbahçe Spor Kulübü’dür!" ifadeleri kullanıldı.

8 Haziran

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, "Nihat Özdemir eğer, ‘2011 yılında şike var’ diyorsa, kendisiyle çelişiyor ama ben bu cümleyi farklı yorumluyorum. Bir soru üzerine verdiği cevabı belki ifade ederken yanlış cümleler, yanlış kelimeler kullanmış olabilir ama bunu kalbinden böyle geçirdiğini hiç zannetmiyorum" dedi.

8 Haziran

Nihat Özdemir, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e bir mektup yolladı. Özdemir, mektubunda "Sizin sağduyulu açıklamalarınıza istinaden şunu söylemek isterim ki; yayında bana yöneltilen soruya karşılık verdiğim cevapta, asıl vurgulanmak istenen, tartışmaların o günden bu yana Türk futbolunda tekrar gündeme gelmemiş olmasıdır. Konuşmamda, başka bir maksat ve ima aramak, o çatı altında 18 sene boyunca yaptığım tüm hizmetlere haksızlık olur" ifadelerini kullandı.

9 Haziran

Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Gürkan Teoman, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle görevinden istifa etti.

15 Haziran

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "2010-11 sezonu şampiyonunu TFF de UEFA da tescil etmiştir" açıklaması yaptı ve "Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisi 3 Temmuz kumpasıdır! Bunu söyleyen 17 yıl Fenerbahçe'ye hizmet etmiş, kumpas sürecinde mücadele etmiş biri olunca, durum daha da hassas bir hale geliyor. Zamanlaması son derece manidar" ifadelerini kullandı.

16 Haziran

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Özdemir'in, 2010-2011 sezonuyla ilgili kendisine gönderdiği açıklamaya mektupla yanıt verdi. Küçük, "2010-2011'in şampiyonu bellidir. Gerisi boş laflardır. Sizin de başkan vekili sıfatıyla görev yaptığınız dönemin, yani 2010-2011'in şampiyonu Fenerbahçe’dir. Sizin açık şekilde bu hakikati ifade etmeniz bekleniyor" ifadelerini kullandı.