        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: İnşallah çok daha fazla kupalar alacağız - Fenerbahçe Haberleri

        Sadettin Saran: İnşallah çok daha fazla kupalar alacağız

        Fenerbahçe'de geleneksel bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı'nın 3. gününde Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Törende konuşan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, birlik ve beraberliğe dikkat çekerek, "İnşallah çok daha fazla kupalar alacağız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 14:24 Güncelleme:
        Fenerbahçe, geleneksel bayramlaşma töreni kapsamında Faruk Ilgaz Tesisleri’nde bir araya geldi. Ramazan Bayramı’nın 3. gününde yapılan törene Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yüksek Divan Kurulu ve kongre üyelerinin yanı sıra, dernek başkanları, kulüp personeli ve taraftarlar katıldı. Sarı-lacivertlilerde Sadettin Saran döneminde futbol, basketbol ve voleybolda kazanılan kupalar kurulan platformda sergilendi.

        ŞEKİP MOSTUROĞLU: İNŞALLAH ŞAMPİYONLUKLARLA BU SEZONU TAMAMLARIZ

        Törende konuşan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, "Bayram dayanışmaya, birlik ve beraberliğe vesile. İnşallah birlik, beraberliğimiz daim olur. Burada olduğu gibi coşkuyla, birlik beraberlik içerisinde, inşallah yarıştığımız her alanda kupalarla, şampiyonluklarla bu sezonu tamamlarız. Hoş geldiniz. Nice bayramlar" ifadelerini kullandı.

        Mosturoğlu'nun konuşmasının ardından kürsüye gelen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Çok değerli Fenerbahçe ailem. Ramazan bayramının bize getirdiği birlik ve beraberlik duygusunu burada sizlerle beraber paylaşıyor olmak benim için çok keyifli. Başkan olarak, ilk bayramım sizlerle, duygulandım. Bayramınız mübarek olsun. Nice sağlıklı, huzurlu bayramlar inşallah hepimize. Tüm takımlarımız sezonun bu kritik döneminde hedefleri doğrultusunda azimle mücadele ediyorlar. Burada inşallah çok daha fazla kupalar alacağız. Bunları da sizleri desteğiyle beraber yapacağız. Bu birlik ve beraberlik kelimesini seçimden beri kullanıyorum. Çok inanıyorum ve görüyorum. Zor günlerde berabersek, çok iyi günlerde de beraber olacağız. İyi ki varsınız. 4 Nisan’da, Yüksek Divan Kurulu’nda sizlere bilgiler vereceğiz. Burada olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Benim sevgili, değerli Fenerbahçe ailem. Sizleri seviyorum, nice bayramlara" diye konuştu.

        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        İran: Artık savunmadan saldırıya geçtik
        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        Mücteba Hamaney'e ilişkin spekülasyonlar derinleşiyor
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        ABD'li gazeteci Carlson'dan bir 'İsrail' iddiası daha
        Geliriyle gideri uymayanlara radar
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        Dubai'de konut satışları düştü
        Giresun'da korkunç kaza! 3 can kaybı var!
        "15 gol atarsam saat alacaklar!"
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Çoban kılığına giren katili tüccar kılığına giren polis yakaladı!
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt
