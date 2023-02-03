Fenerbahçe Beko Alba Berlin maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. THY EuroLeague'de günün sonucu en çok merak edilen maçı olan zorlu karşılaşmaya dair bilinmesi gereken tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, Fenerbahçe Beko Alba Berlin maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve sarı lacivertli ekibimizin kadrosuna ilişkin ayrıntılar...