Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet: 98-72 (MAÇ SONUCU)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i 98-72 yenerek seride 2-0 öne geçti.

Karşılıklı basketlere sahne olan ilk periyotta Beşiktaş Emlakjet kritik anlarda kaydettiği üç sayılık basketlerle etkili olurken, Fenerbahçe Beko boyalı alandan rahat skor üretti. Allman ile üstünlük kurmaya çalışan Beşiktaş, 9. dakikada Mathews'in üç sayısıyla skoru 22-18 yaparak öne geçti. Sertaç Şanlı'nın basketleriyle aranın açılmasına izin vermeyen sarı-lacivertli ekip, Wilbekin'in faul atışlarını sayıya çevirmesiyle skoru eşitlese de (22-22) ilk çeyreğin son saniyelerinde Mitchell'le öne geçen Beşiktaş, bu periyodu 24-22 önde tamamladı.

REKLAM Tarık Biberovic'in üç sayılık basketiyle ikinci çeyreğe başlayan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın ilk dakikalarda hücumda yaptığı hataları rahat sayılar bularak değerlendirdi. Kısa sürede hücumda toparlanan Beşiktaş, peş peşe bulduğu sayılarla skoru lehine çevirdi. Siyah-beyazlı takımın arayı açma çabalarına kritik üç sayılık basketlerle cevap veren Fenerbahçe, bitime 2 dakika kala 6-0'lık seri yakaladı ve soyunma odasına 47-43 önde gitti. Üçüncü çeyreğe 9-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, sert savunmasıyla Beşiktaş'ın farkı eritme girişimlerine izin vermedi. Rakibini dış atışlara zorlayan Fenerbahçe, pota altındaki etkinliğini bu bölümde de sürdürdü ve Wilbekin'in son andaki üç sayılık basketiyle son çeyreğe 20 sayılık farkla 72-52 önde girdi.

Farkın verdiği rahatlıkla son çeyreğe başlayan Fenerbahçe Beko, rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermedi ve mücadeleyi 98-72 kazandı. Üç galibiyete ulaşaçak takımın finale yükseleceği serinin üçüncü karşılaşması, 3 Haziran Pazartesi günü BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak.