Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta ezeli rakipler Fenerbahçe Beko ile Galatasaray NEF'in derbisine sahne olacak. Ligde ve THY Euroleague'de şampiyonluk hedefinde olan Fenerbahçe Beko, sahasında son haftalarda hem lig hem de Avrupa'da çıkışa geçen Galatasaray Nef'i konuk edecek. İşte, büyük bir heyecanın yaşanacağı Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef basketbol maçına dair bilinmesi gerekenler...