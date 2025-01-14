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        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a konuk oluyor - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a konuk oluyor

        Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 10:15 Güncelleme: 14.01.2025 - 10:15
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        Fenerbahçe Beko, Sırp ekibine konuk oluyor!
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        THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın Sırp ekibi Kızılyıldız'a konuk olacak.

        Belgrad Arena'daki karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

        THY Avrupa Ligi'nde bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe Beko, 19 maçta 12 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.

        Organizasyonda 12 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Kızılyıldız ise 5. sırada bulunuyor. THY Avrupa Ligi'nde son olarak Anadolu Efes'e mağlup olan Sırbistan temsilcisi, sonrasında Maccabi Playtika, Barcelona, Baskonia ve Paris Basketbol maçlarını kazanarak 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

        Fenerbahçe Beko, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'a ilk karşılaşmada 76-57 mağlup olmuştu.

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