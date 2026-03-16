        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko, Olympiakos deplasmanında!

        Fenerbahçe Beko, Olympiakos deplasmanında!

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de erteleme maçında yarın akşam Yunan devi Olympiakos'a konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 12:35 Güncelleme:
        F.Bahçe, Olympiakos deplasmanında!

        Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 14. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

        Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.15'te başlayacak.

        EuroLeague'de çıktığı 30 karşılaşmada 22 galibiyet, 8 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, zirvede yer alıyor.

        Yunanistan ekibi ise oynadığı 31 maçta 20 kez sahadan galip ayrılırken, 11 müsabakada da rakiplerine kaybetti ve ikinci basamakta kendine yer buldu.

        Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, 4 Aralık'ta ertelenen müsabakanın ardından "Olympiakos'un salonundaki su sızıntısından kaynaklanan durum nedeniyle karşılaşmanın oynanamadığını" dile getirmişti.

        Takımların organizasyonda bu sezonki randevusunda Fenerbahçe Beko, sahasında Olympiakos'u 88-80 yendi.

        İKİ TAKIM ARASINDA 38. RANDEVU

        Fenerbahçe ile Olympiakos, EuroLeague'de 38. kez karşı karşıya gelecek.

        İki takım arasında Ekim 2002'den bu yana oynanan 37 müsabakanın 19'unu sarı-lacivertli ekip, 18'ini ise Yunanistan temsilcisi kazandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran'dan İsrail'e misilleme

        İran'ın İsrail'e misilleme olarak fırlattığı füzeler Kudüs semalarında görüntülendi  

        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Hamaney Rusya'ya mı gitti?
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Kreşteki şiddette öğretmenlere ceza yağdı!
        98. Oscar Ödülleri'ne One Battle After Another damgası
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Geceye damga vurdu
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Atan ve tutan zirveye taşıdı!
        Alevler içinde kaldı
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        "Bu futbol yetmez!"
        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        127 bin kaçak işçi trafikte yakalandı
        16 - 22 Mart haftalık burç yorumları
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
