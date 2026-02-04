Habertürk
        Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol'a konuk olacak!

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 27. hafta mücadelesinde yarın Fransa'da Paris Basketbol'a konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 11:14 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:14
        Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 27. haftasında yarın deplasmanda Fransa'nın Paris Basketbol ekibiyle karşı karşıya gelecek.

        Adidas Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak.

        Bir maçı eksik sarı-lacivertliler, geride kalan haftalarda yaşadığı 18 galibiyet ve 7 yenilgiyle liderlik koltuğunda yer alıyor.

        Ligde oynadığı son 5 maçı kazanan Fenerbahçe Beko, son olarak İspanya temsilcisi Barcelona'yı deplasmanda 82-78 yendi.

        Paris Basketbol ise 8 galibiyet ve 17 mağlubiyetle 17. sırada bulunuyor.

        Sarı-lacivertli takım, sezonun ilk yarısında Fransa ekibini sahasında 96-77 mağlup etmişti.

