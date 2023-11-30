Fenerbahçe Beko-Real Madrid basketbol maçı hangi kanalda? FB Beko Real Madrid basket maçı canlı yayın hangi kanalda? - Basketbol Haberleri

Fenerbahçe Beko-Real Madrid basketbol maçı hangi kanalda? FB Beko Real Madrid basket maçı canlı yayın hangi kanalda? - Basketbol Haberleri

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Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Ligde günün sonucu en çok merak edilen karşılamalarından biri olan mücadelede temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanyol devi Real Madrid karşısına mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Fenerbahçe Beko Real Madrid maçına dair bilgiler...