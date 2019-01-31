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2016 yılında 2 milyon sterlin karşılığında Celtic'ten transfer edilen Johansen'in Fulham'la olan sözleşmesinin bu yaz sona erdiği belirtildi. Ayrıca oyuncuyla olan sözleşmede kulübün 1 yıllık opsiyon hakkı bulunduğu ancak Fulham'ın uzatmama kararı aldığı da kaydedildi.