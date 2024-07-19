Fenerbahçe'de En-Nesyri için cevap günü!
Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Faslı golcü En-Nesyri için gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferi için Sevilla'ya ültimatom verdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de transfer gündeminin ana maddelerinden biri olan Youssef En-Nesyri için flaş gelişmeler yaşanıyor.
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe, En-Nesyri transferi için Sevilla kulübüne ültimatom verdi.
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Haberde, bu gelişmenin ardından Sevilla'nın gün içerisinde Fenerbahçe'ye bir yanıt vereceği de ifade edildi.
Öte yandan Roma'nın 27 yaşındaki futbolcunun transferi için hala devrede olduğu ancak İtalyan ekibinin Fenerbahçe'nin teklifinin üzerine çıkmasının zor olduğu kaydedildi.
Sevilla ile iki Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Youssef En-Nesyri, geçen sezon 41 maçta 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Fas Milli Takımı ile de 73 maça çıkan En-Nesyri, 20 kez gol sevinci yaşadı.