Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi
Son olarak Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevirildi. İşte öne çıkan adaylar ve transferde son detaylar
Fenerbahçe orta saha transferi için kolları sıvadı. Savunma ve hücum rotasyonlarını güçlendiren sarı lacivertliler, transferi orta saha takviyesi ile kapatmayı hedefliyor.
Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Mario Branco, Youssef En-Nesyri için düzenlenen imza töreninde yapacakları transferlerin %95'ini gerçekleştirdiklerini ifade etmişti.
Jose Mourinho'nun ekibinde hedef; savunma önünde oynayabilecek, defansif özellikleri baskın ve aynı zamanda oyun kurulumuna da katkı sağlayabilecek bir ismi takıma katmak.
Sarı lacivertlilerde pozisyon için Sander Berge ismi öne çıkıyor.
Son olarak Burnley'de forma giyen Berge, Premier League'de geçtiğimiz sezon 40 maçta görev alıp 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Jose Mourinho, kariyeri boyunca 6 numara pozisyonunda uzun boylu oyuncular tercih etmesiyle tanınıyor.
Norveçli futbolcu, 1.95'lik boyuyla Portekizli teknik adam için biçilmiş kaftan konumunda bulunuyor.
Fenerbahçe; Burnley'in Premier League'den, Championship'e düşmesini transferde bir avantaj olarak kullanmak istiyor.
20 milyon Euro değere sahip, 26 yaşındaki futbolcu daha önce Sheffield United ve Genk'te forma giymişti.
Fenerbahçe'de 6 numara pozisyonu için öne çıkan bir diğer isim de Sofyan Amrabat.
2022 Dünya Kupası'nda yarı final oynayarak büyük başarıya imza atan Fas'ın vazgeçilmez oyuncularından biri olan Amrabat, turnuvadaki performansının ardından Manchester United'a transfer yapmıştı.
27 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonlu olarak Fiorentına'dan kiralayan İngiliz devi, Amrabat'ın beklenen performansı sergileyememesinin ardından opsiyonu kullanmadı.
Sofyan Amrabat geçtiğimiz sezon Manchester United formasını 17'si ilk on birde olmak üzere 30 maçta terletmişti.
Fenerbahçe'nin orta saha için son adayı ise Ibrahim Sangare.
Nottingham Forest'ta forma giyen Fildişi sahilli futbolcu fizik kalitesi ve temposu ile öne çıkıyor.
27 yaşındaki futbolcu PSV'de gösterdiği etkili performansın ardından geçtiğimiz sezonun devre arasında 35 milyon Euro'ya İngiliz ekibine transfer olmuştu. Bu durum Sangarey'yi transfer etmesi en zor hedef yapıyor.
İbrahim Sangare, Nottingham Forest formasını geçtiğimiz sezon 17 maçta terletmişti.