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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi

        Son olarak Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevirildi. İşte öne çıkan adaylar ve transferde son detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 11:20 Güncelleme: 27.07.2024 - 11:20
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        Fenerbahçe orta saha transferi için kolları sıvadı. Savunma ve hücum rotasyonlarını güçlendiren sarı lacivertliler, transferi orta saha takviyesi ile kapatmayı hedefliyor.

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        Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Mario Branco, Youssef En-Nesyri için düzenlenen imza töreninde yapacakları transferlerin %95'ini gerçekleştirdiklerini ifade etmişti.

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        Jose Mourinho'nun ekibinde hedef; savunma önünde oynayabilecek, defansif özellikleri baskın ve aynı zamanda oyun kurulumuna da katkı sağlayabilecek bir ismi takıma katmak.

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        Sarı lacivertlilerde pozisyon için Sander Berge ismi öne çıkıyor.

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        Son olarak Burnley'de forma giyen Berge, Premier League'de geçtiğimiz sezon 40 maçta görev alıp 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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        Jose Mourinho, kariyeri boyunca 6 numara pozisyonunda uzun boylu oyuncular tercih etmesiyle tanınıyor.

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        Norveçli futbolcu, 1.95'lik boyuyla Portekizli teknik adam için biçilmiş kaftan konumunda bulunuyor.

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        Fenerbahçe; Burnley'in Premier League'den, Championship'e düşmesini transferde bir avantaj olarak kullanmak istiyor.

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        20 milyon Euro değere sahip, 26 yaşındaki futbolcu daha önce Sheffield United ve Genk'te forma giymişti.

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        Fenerbahçe'de 6 numara pozisyonu için öne çıkan bir diğer isim de Sofyan Amrabat.

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        2022 Dünya Kupası'nda yarı final oynayarak büyük başarıya imza atan Fas'ın vazgeçilmez oyuncularından biri olan Amrabat, turnuvadaki performansının ardından Manchester United'a transfer yapmıştı.

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        27 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonlu olarak Fiorentına'dan kiralayan İngiliz devi, Amrabat'ın beklenen performansı sergileyememesinin ardından opsiyonu kullanmadı.

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        Sofyan Amrabat geçtiğimiz sezon Manchester United formasını 17'si ilk on birde olmak üzere 30 maçta terletmişti.

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        Fenerbahçe'nin orta saha için son adayı ise Ibrahim Sangare.

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        Nottingham Forest'ta forma giyen Fildişi sahilli futbolcu fizik kalitesi ve temposu ile öne çıkıyor.

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        27 yaşındaki futbolcu PSV'de gösterdiği etkili performansın ardından geçtiğimiz sezonun devre arasında 35 milyon Euro'ya İngiliz ekibine transfer olmuştu. Bu durum Sangarey'yi transfer etmesi en zor hedef yapıyor.

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        İbrahim Sangare, Nottingham Forest formasını geçtiğimiz sezon 17 maçta terletmişti.

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