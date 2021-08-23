Fenerbahçe'de Mert Hakan sevinci

Saat 12.00'de başlayan idmanda dün oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk 11'inde görev alan oyuncular, rejenerasyon çalışması yaparken; diğer oyuncular ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmasıyla sürdürdü. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı. Mert Hakan Yandaş takımla birlikte çalışırken; Dimitris Pelkas, Serdar Dursun ve İrfan Can Kahveci'nin tedavilerine devam edildi. Sarı lacivertliler, yarın yapacağı çalışmayla HJK Helsinki maçının hazırlıklarını teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde sürdürecek.
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