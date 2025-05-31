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        Mourinho'dan kadroda 7 değişiklik

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son oynanan Hatayspor mücadelesi 11'ine göre Konyaspor maçına 7 değişiklik ile çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 16:29 Güncelleme: 31.05.2025 - 16:29
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        Mourinho'dan kadroda 7 değişiklik
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        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Atakaş Hatayspor maçına göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 7 değişikliğe gitti.

        Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Hatayspor müsabakasında kırmızı kart gören Mert Müldür'ü cezası nedeniyle kadroya alamadı.

        Portekizli çalıştırıcı, o karşılaşmada ilk 11'de oynattığı Ertuğrul Çetin, Alexander Djiku, Sofyan Amrabat ve Oğuz Aydın'ı ise yedek soyundurdu. Bu isimlerin yanı sıra takımla yollarını ayıran ve bugün İstanbul'dan ayrılan takım kaptanları Edin Dzeko ile Dusan Tadic kadroda yer almadı.

        62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

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        Sarı-lacivertlilerde, Konyaspor karşısında kalede İrfan Can Eğribayat yer alırken, savunma hattında Bright Osayi-Samuel, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek ve Filip Kostic görev aldı. Orta alanda İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski ve Fred Rodrigues oynarken, kenarlarda İrfan Can Kahveci ile Anderson Talisca forma giydi. Gol yollarında ise Youssef En-Nesyri'ye güvenildi.

        Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.

        TRİBÜNLER BOŞ KALDI

        Fenerbahçe'de sezonun son maçında tribünler boş kaldı.

        Karşılaşmadan önce yönetim aleyhine istifa yürüyüşü gerçekleştirilirken, taraftarlar müsabakaya ilgi göstermedi.

        ÜÇ EKSİK

        Fenerbahçe, Konyaspor maçında 3 oyuncusundan yararlanamadı.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ile Allan Saint-Maximin'in yanı sıra cezalı Mert Müldür, takımını yalnız bıraktı.

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