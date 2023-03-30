Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Milli araya girmeden önce takımda birçok sakat veren sarı-lacivertlilerde sevindiren bir gelişme yaşandı. Sakatlıklardan en çok etkilenen bölge olan hücum hattında yıldız futbolcu Enner Valencia yapılan son idmanda takıma katıldı.

ÖZEL PROGRAM UYGULANDI

Fenerbahçe'nin bu sezonki yıldızı Enner Valencia, milli arada kendisi için uygulanan özel programı uyguladı. Ekvadorlu yıldız aranın bitmesinin hemen ardından ise yapılan ilk idmana katıldı. Valencia'nın Jesus'a, ''Durumum gayet iyi, mutlaka oynamak istiyorum'' dediği öğrenildi. Fenerbahçe ise Valencia'nın dönüşünü idmanda çekilen bir fotoğrafı paylaşarak duyurdu.

Yıldız oyuncu bu sezon ligde çıktığı 21 maçta 25 gol atarak müthiş bir istatistik yakaladı.