Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Fenerbahçe Kulübü Nisan ayı Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Sadettin Saran, eski başkan Aziz Yıldırım, eski divan başkanı Vefa Küçük, yönetim kurulu ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, "birlik ve beraberlik" mesajı verdi.

ŞEKİP MOSTUROĞLU: İPLER MAALESEF BİZİM ELİMİZDE DEĞİL

Çaykur Rizespor karşısında yaşanan puan kaybının üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Mosturoğlu, "Dün akşam yaşadığımız ve hepimizi derinden üzen maç sonucunun ardından bir araya gelmiş bulunuyoruz. Futbol takımımızın aldığı beraberliğin Süper Lig şampiyonluk yarışında ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Hepimiz çok üzgünüz, hayal kırıklığı yaşıyoruz. Oysa ki maçtan önce camia olarak şampiyonluk hedefine odaklanmış, adeta tek yürek olmuştuk. Dün statta taraftarlarımızın oluşturduğu atmosferle takımımız skor olarak geriye düşmesine rağmen öne geçmiş ancak son saniyelerde taraftarımızı büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Bu sezon bu durum birden fazla yaşanmış, liderlik koltuğuna oturabilecekken geriye düşülmüştür. Halen şampiyonluk şansımız matematiksel olarak devam etmiş olsa da ipler maalesef bizim elimizde değil, inisiyatif rakibimizin eline geçmiş durumda." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLDA ZİHNİYET DEĞİŞİKLİĞİ ŞARTTIR"

Taraftarın öfkesinin doğal olduğunu aktaran Mosturoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün bu tabloyu görmezden gelmek, küçümsemek ya da olduğundan farklı göstermeye çalışmak ne bu kürsüye ne de bu camiaya yakışır. Taraftarımızın öfkeli olması da son derece doğaldır. Çünkü Fenerbahçe taraftarı her zaman kupa ister, şampiyonluk ister. Bu kulüp yenilmeyi kabul etmeyenlerin kulübüdür. Bu nedenle taraftarımızın yaşadığı hayal kırıklığını en derinden bizler de hissediyoruz. Elbette bu olumsuz sonuçların sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk sadece bir kişiye, bir gruba indirilemez. Yönetiminden, teknik heyetine, futbolcusundan tüm paydaşlarına kadar herkes bu sorumluluk hissiyatı içindedir. Bu durumun bütün sorumluluğu da sadece bu yönetime ait değildir. Yarıştığımız diğer bütün branşlarda ezici bir üstünlüğe sahipken neden futbolda bu seviyeye gelemiyoruz? Kulüpten kulübe değişen çifte standart kararları kabul etmiyor, bugün yaşadığımızla bunların normalleşmesini istemiyorum. Mücadele ettiğimiz diğer branşlarda ezici üstünlüğümüz ve başarımız sistemli şekilde inşa edilen istikrar ile sürdürülen bir anlayışın eseridir. Bu anlayışla sürekliliği sağlanan kadro ve teknik heyet istikrarıyla, mevcut takımın üzerine inşa edilen kadrolarla sürekli ve ezici başarılara ulaşılmıştır. Yarıştığımız diğer branşlarda bizi başarıya götüren bu dinamikler futbolda tam tersi şekilde çalışmaktadır. Teknik heyet ve kadroların her sezon yap-boz gibi değiştirilmesi futbolda sık tekrarlanan başarısızlıkların temel sebebidir. Bizim için futbolda bir zihniyet değişikliği şarttır. Bu da anlık hissi kararlarla değil, başarısı kanıtlanmış sportif yaklaşım ve anlayışın futbola da hakim kılınacağı yeni bir çalışma ve sistemin kurulması ile mümkün olacaktır."

Konuşmaların ardından Yüksek Divan Kurulu Üyeliğinde 40, 50, 60 ve 80. yılını dolduran üyelere plaketlerini Başkan Sadettin Saran takdim etti.

Saran, 80. yılını dolduran ve plaketini alırken duygulanan Turan Demirel'in gözyaşlarını sildi.

BAŞKAN VEKİLİ MURAT SALAR: 163 MİLYON EURO'LUK NAKİT AKIŞ AÇIĞI KAPANDI

"Seçildiğimizden bu yana 21 Eylül'den bu yana, 7 ayda neler yaptığımızı, finansal anlamda Fenerbahçe'nin nasıl bir gelişim içinde olduğunu paylaşmaya gayret edeceğim. Fenerbahçemizin 9 aylık konsolide bilançosu –Futbol A.Ş.'nin değil- sonunda dönem kârı 2.7 milyar TL olarak oluştu.

21 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Fenerbahçe'nin nakit akış açığı yaklaşık 190 milyon Euro idi. Bugüne geldiğimizde bu açık 27 milyon Euro'ya indi mayıs ayına kadar. Yani 21 Eylül-31 Mayıs diye baktığımızda o tarihte, başlangıçta 190 milyon Euro olan açık 27 milyon Euro seviyelerine indi. Yaklaşık 163 milyon Euro'luk nakit akış açığı kapandı.

Biliyorsunuz 21 Eylül tarihindeki kongrede 11, 12 ve 13. maddeler Kongre Üyelerimiz tarafından reddedildi. Bunun reddedilmesinin sonucu olarak hazırlanmış olan inşaat projeleri, gayrimenkul projeleri, Ülker Arena yanı ve Kayışdağı projelerinde durmaya neden oldu. Bu bekleme bankalarda bizim daha önce sermaye artışı ve hisse satışı yoluyla toplamış olduğumuz yaklaşık 31 milyon Euro bakiyemizin de blokesinin devamına neden oldu.

Böyle olunca biz ivedilikle tekrar Olağanüstü Genel Kurul yapma kararı aldık, 25 Ekim'de bu Olağanüstü Genel Kurul'u gerçekleştirdik. Yine başladığımızda 30 Eylül itibarıyla ödememiz gereken borçsuzluk yazısı için, ödemesini gerçekleştirmemiz gereken 26 milyon Euro'luk bir rakam vardı, onları yetiştirebilmek için ivedilikle çalışmalara başladık.

25 Ekim'de yaptığımız o Genel Kurula, biraz daha spesifik maddeler halinde getirmiştik 5 madde olarak. Onların hepsini onayladılar biz de hızlı bir biçimde Emlak Konut'la tekrar inşaat projelerini başlattık.

Bu başlatımla birlikte bankalarda bloke olan 31 milyon Euro'muzun yarısı bizim kullanımımıza bırakıldı, yarısı da borcumuzun ana parasından düşüldü.

30 Aralık tarihinde Kayışdağı'ndaki kolej arazisinin ihalesi yapıldı. İhale 9.3 milyar TL bedelle sonuçlandı. Biz bunun peşinat rakamı olan 6 milyon Euro'yu tahsil ettik. Toplamda da bu projeden Fenerbahçe'nin elde edeceği minimum gelirin 3 milyar TL olacağını paylaşmak istiyorum.

Yine bu dar süreçte, yani 21 Eylül'le aşağı yukarı aralık arasındaki 3 aylık süreçte biz yine Sermaye Piyasası Kurulu'na bedelli sermaye artışı için başvurmuştuk ekim sonlarında. O başvurumuz 30 Aralık 2025 tarihinde SPK tarafından olumlu karşılandı. Futbol A.Ş.'nin ödenmiş sermayesi 1 milyar 250 milyon TL'den 6 milyar 250 milyon TL'ye artırıldı. Bunun onay tarihi de 19 Ocak 2026'dır.

Bir gün sonra, 20 Ocak 2026'da Bankalar Birliği'nden çıkışı sağladık. Yaklaşık 75 milyon Euro bedelli sermaye artışından dışarıdan kaynak olarak Futbol A.Ş.'ye rakam geldi, biz bunun 70 milyon Euro'su ile Bankalar Birliği'ne kalan borcumuzun ilk parçasını, seçildiğimiz dönemde bankalarda bloke olarak duran rakamın yarısıyla ödemiştik. Kalanı da, 70 milyon civarında bir rakamı da bedelli sermaye artışını tamamladığımız günün ertesi günü bankalara ödeyerek Bankalar Birliği anlaşmasından çıktık. Bu sayede Fenerbahçe'nin ipotekli gayrimenkulü, temlikli hissesi kalmadı.

23 Ocak 2026 tarihinde Ülker Arena arazisinin ihalesi tamamlandı ikinci turda. Orada 30 milyar TL bir bedel çıktı. Bu bedelin peşinatı olan rakam 2.3 milyar TL yani yaklaşık 45 milyon dolar 18 Mart tarihinde bizim tarafımızdan tahsil edildi. Bu projeden de Fenerbahçe'nin beklediği gelir yaklaşık TL olarak asgari 5.3 milyar TL olacaktır. Hasılat paylaşımı usulüyle olduğu için satış performansına bağlı olarak arta da bilir.

Bunlar daha önce çalışılmış, bizim de tamamlanmasını sağladığımız projelerdi. Sermaye artışı ve arazilerin geliştirme faaliyetleri. Kendi dönemimizde de ilave bazı şeyler yaptık.

13 Ekim tarihinde Passolig'le 5 yıllık bir anlaşma yaptık. O anlaşmada oldukça yüksek bir imza parası tahsil etti kulübümüz. Anlaşmanın daha sonra paylaşım esasına dair kısımlarında da kulübümüzün lehine iyileştirmeler yapıldı. Daha önce Passolig'e %9 komisyon ödüyorduk tüm işlemlerden. Bu %9 olan komisyon oranı bilet satışlarında %5,5'e, kombine satışlarında %2,5'e düşürüldü. Kulübümüz lehine önemli bir gelişme oldu. Bizden önce de 2 defa 5'er yıllık sürelerle yapılmıştı. Girişte bir imza parası vardır, gelecekteki gelirleri ilgilendirmeyen, gelecekteki gelirlerden mahsup edilmeyen bir anlaşmadır bu. Biz gelecekteki gelirleri kendi lehimize revize etmeyi talep ettik, Passolig yönetimi de hunu anlayışla karşıladı.

QNB ile Fenerpara isimli bir dijital çalışma başlattık, uygulamaya da geçti. Kulübümüz buradan da önemli bir gelir elde etti. Burada yine kulübümüzün lehine, başka kulüplerde olmayan –en azından şu anda olmayan- bir adım attık. Fenerpara'nın isim hakkı kulübümüze aittir. Diğer kulüplerin halihazırda kullandığı dijital platformların isim hakları o anlaşmayı yaptıkları bankalara aittir. 5 yıllık bir anlaşma bu. 5 yılın sonunda umuyoruz ki kulübümüz QNB ile doğru şartlarda anlaşabilir inşallah ama anlaşamazsa Fenerpara ismi kulübümüze ait.

15 farklı markayla yeni sponsorluklar yarattık. Bunların anlaşmaları imzalandı. Gelirleri kulübümüz tarafından bir kısmı peşin, bir kısmı vadeli olarak tahsil edildi.

Fenerium'un satışlarında, faaliyetlerinde çok büyük bir başarı var. Futbol AŞ. Yönetim Kurulu Üyemiz Sinan Öncel'in liderliğinde tüm Fenerium ekibi çok güzel işler yapıyorlar. Her şeyden önce konjonktüre uygun olarak refleks ürün çıkarabiliyorlar. Bu sayede biz rekor ciro bekliyoruz bu sene. Henüz sezon sonuna kadar 1,5 ayımız kaldığı için bekliyoruz. 3.9 milyar TL civarında bir ciro ve adette de 3.3 milyon adet bekliyoruz. Bunların hepsi tarihsel rekor rakamlardır.

21 Eylül'den 18 Nisan'a kadar kulübümüz yaklaşık 340 milyon Euro sporcu bonservis, kredi, vergi ve cari ödeme yapmıştır. Kalan 1,5 aylık dönemde de 40 milyon Euro daha ödeme yapmamız gerekmektedir. Fenerbahçe'nin bilançosu çok büyüdü. Giderleri genişlemiş vaziyette. Gelirleri artırmak en önemli hedeflerimiz. Sportif başarıyla birlikte finansal özgürlüğü sağladık ama finansal gelişimi de tamamlamak istiyoruz."

GENEL SEKRETER ORHAN DEMİREL: BUTAKIMA İNANCIMIZ TAM

"Sayın Yüksek Divan Kurulu Başkanım, Sayın Başkanım, Önceki Başkanlarımızdan Sayın Aziz Yıldırım, saygıdeğer Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz ve ekranları başında bizleri takip eden sevgili Fenerbahçeliler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Sözlerime başlamadan önce, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan elim olaylar nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyorum.

Geride bıraktığımız üç aylık dönemde; sportif, finansal, idari ve hukuksal alanlarda yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşacağım.

Saygıdeğer Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, 4 Nisan 2015 tarihinde Futbol A Takımımızı taşıyan otobüse yönelik gerçekleştirilen menfur silahlı saldırının üzerinden tam 11 yıl geçti. Aradan geçen 4032 güne rağmen faillerin hâlâ ortaya çıkarılmamış olması; yalnızca kulübümüzün hafızasında değil, Türk sporunun vicdanında da derin bir yara olarak durmaya devam etmektedir. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olduğumuzu bir kez daha vurguluyor; faillerin bulunup yargı önünde hesap vermesini talep ediyoruz.

Kaptanımız Mert Hakan Yandaş, 3 Nisan'da görülen duruşmada tahliye oldu. Bugün, yeniden takımımızla birlikte. Bu da hepimiz için son derece sevindirici bir gelişme. Mert Hakan Yandaş; sahadaki mücadelesi, Fenerbahçe formasına olan bağlılığı ve takım içindeki sorumluluk bilinciyle bu camianın önemli bir parçasıdır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, davanın ve sürecin bundan sonraki aşamalarını da yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.

Kıymetli Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, mali bağımsızlık hedefiyle attığımız adımların, artık somut sonuçlar üretmeye başladığı bir dönemin içerisindeyiz. Bankalar Birliği sürecinden çıkışla birlikte elde ettiğimiz finansal esneklik; yalnızca bir rahatlama değil, aynı zamanda kulübümüzün kendi kaynaklarını yönetme kabiliyetini yeniden kazanması anlamına gelmiştir.

Ancak altını özellikle çizmek isterim ki; gerçek mali bağımsızlık, yalnızca borçlardan kurtulmakla değil, sürdürülebilir gelir yapısı kurmakla mümkündür. Bu doğrultuda, kulübümüzün gelir kaynaklarını güçlendirmeye yönelik çeşitli adımlar atıyoruz. Fenerium başta olmak üzere lisanslı ürün satışlarımızda yakalanan ivme, dijital kanalların etkin kullanımı ve taraftarımızın güçlü desteğiyle birlikte ticari gelirlerimiz istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Bu vesileyle, her koşulda kulübümüzün yanında olan büyük Fenerbahçe taraftarına bir kez daha teşekkür ediyorum.

Saygıdeğer Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, sponsorluk ve ticari iş birliklerini yalnızca bir iş kalemi olarak değil; kurumsal gücünü ve marka değerini büyüten stratejik bir alan olarak görüyoruz. Bu anlayışla, yakın zamanda kulübümüzün uluslararası marka gücünü en üst seviyede temsil eden çok önemli bir iş birliğine imza attık.

Türk Hava Yolları, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında Futbol A Takımımızın Avrupa kupalarındaki forma kol sponsoru olmakla birlikte takımımızın tüm seyahat süreçlerinde de ana iş ortağımız olmuştur. Türk Hava Yolları'na kulübümüze vermiş oldukları kıymetli destek için teşekkür ediyoruz.

Öte yandan, finansal teknolojiler alanında attığımız adımlarla birlikte, kulübümüzün gelir modelini çeşitlendiren ve taraftarımızla olan bağı yeniden tanımlayan önemli bir projeyi daha hayata geçirdik. QNB iş birliğiyle geliştirdiğimiz Fenerpara uygulaması; taraftarlarımızın kulübümüzle olan ilişkisini günlük hayatın bir parçası hâline getirecektir. Bu proje, sponsorluk anlayışımızın yalnızca görünürlük temelli değil; dijitalleşme, veri ve etkileşim odaklı bir modele evrildiğinin somut bir göstergesidir.

Bununla birlikte; mevcut iş birliklerimizi yalnızca sürdürmekle kalmayıp, stratejik olarak daha ileriye taşıdık. Bu bağlamda StarFan ile olan iş ortaklığımızın kapsamını genişlettik. TYR ile yüzme şubemiz için çok kıymetli bir sponsorluk anlaşması imzaladık.

Futbol Takımımızın Avis ile başlayan, Otokoç ile devam eden yol arkadaşlığımız Fenerbahçemizin 120. yılında da devam edecektir. Bu güçlü bağın temellerinin atılmasında büyük pay sahibi olan, başta önceki Başkanımız Sayın Ali Koç olmak üzere emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu vesileyle, kulübümüzle birlikte yürüyen tüm iş ortaklarımıza teşekkür ediyor; bu güçlü iş birliklerinin önümüzdeki dönemde daha da büyüyerek devam edeceğine inanıyoruz. Bununla birlikte, kulübümüzün dijitalleşme yolunda attığı adımlara dair detaylı bilgilendirmeyi, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Zeynep Yalım Uzun birazdan sizlerle paylaşacak.

Kıymetli Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, Fenerbahçemiz, bu dönemde de "Dünyanın En Büyük Spor Kulübü" kimliğini yalnızca söylemde değil; aldığı sonuçlarla da ortaya koymuştur. Basketboldan voleybola, atletizmden boksa kadar birçok branşta elde edilen sonuçlar; tesadüfi gelişmelerin değil, planlı ve sürdürülebilir bir anlayışın sonucudur.

Saygıdeğer Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, Futbol A Takımımız, sezon planlaması doğrultusunda mücadelesini sürdürmektedir. Trendyol Süper Lig'de Takımımız, 30. hafta itibarıyla 67 puanla şampiyonluk hedefi doğrultusunda mücadelesini kararlılıkla devam ettiriyor. Evet, dün hepimizi çok üzen bir puan kaybı yaşadık. Önümüzde 4 maç var, bu takıma sonuna kadar güvenmeye devam edeceğiz. İlk gün de söylediğimiz gibi; son düdüğe arkalarında durmaya devam ediyoruz. Bu takıma inancımız tam.

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımımız, aynı dönemde lig hedefleri doğrultusunda mücadelesini sürdürmüş; sportif performansın yanı sıra kadın futbolunun gelişimi ve görünürlüğü açısından istikrarlı bir yapı ortaya koymuştur. Son olarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Yüksekova Spor Kulübü deplasmanından 1-0 galibiyetle ayrılan Takımımız, puanını 68'e yükselterek, ligde namağlup liderliğini sürdürmektedir.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Gain'i 91-74 mağlup eden ve üst üste üçüncü, toplamda ise onuncu kez bu kupayı müzemize kazandırdı. Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes deplasmanında alınan kritik galibiyetle ligdeki iddiasını güçlü şekilde sürdürmekte. EuroLeague'de ise sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansla play-off aşamasını garantileyen takımımız, üst sıralardaki yerini koruyarak yoluna devam ediyor. Takımımız, Perşembe günü oynanan normal sezonun son maçında LDLC ASVEL'i mağlup etti. EuroLeague play-off serisinde mücadele edecek takımımıza şimdiden yürekten başarılar diliyorum.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımız, 2025-26 sezonunda ortaya koyduğu üstün performansla Türkiye'de bir kez daha zirveye ulaşmış; play-off final serisinde rakibini 3-0 ile geçerek sezonu namağlup şampiyon tamamlamıştır. Avrupa arenasında da güçlü performansını sürdüren ekibimiz, İspanya temsilcisi Spar Girona karşısında elde ettiği sonuçla EuroLeague Women'da finale yükselmiştir. Takımımız, üçüncü kez Avrupa'nın en büyüğü olmak için yarın bir kez daha parkeye çıkacak ve bu hedef için mücadele edecektir. Takımımıza yarın oynayacağı final mücadelesinde büyük başarılar ve şans diliyoruz.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımız, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde birinci çıkmasına ve Scandicci maçının rövanşını da 3-1 kazanmasına rağmen ilk maçtaki skorun etkisiyle turnuvaya maalesef bu aşamada veda etti. Ancak önümüzde bir lig şampiyonluğu var ve durum 2-2'ye geldi. Oyuncularımız yarın kupayı müzemize getirmek için büyük çaba sarf ediyor, onlara da başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımımız da ise maalesef istenen sonuçlar alınamadı, kendi son maçlarını bitirecekler. Hem kadın hem de erkek voleybolda önümüzdeki sezonun bütün transferleri tamamlanmış durumda. Önümüzdeki sezon hem kadınlar hem de erkeklerde tüm başarıların geleceğini yürekten inanıyorum.

Kürek Şubemiz, Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışlarında kadınlarda ve erkeklerde tarihi farkla şampiyon oldu. Takımlarımız, erkeklerde 888 puanla, 516 puanlı Galatasaray'a 372 puan fark atarak zafere ulaştı. Tüm sporcularımızı ve kürek şubemizi tebrik ediyoruz.

Atletizmde, genç sporcularımız Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Kros Şampiyonası'nda elde ettikleri şampiyonlukla kulübümüzü uluslararası alanda zirveye taşımış; Balkan Şampiyonası'nda kazanılan 7 madalya ile bu başarı istikrarlı şekilde devam ettirmiştir.

Boksta ise sporcularımız Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle adeta tarih yazmış; genç boksörlerimiz İstanbul Şampiyonası'nda kazandıkları 13 madalya kazandılar ve bunların hepsi altyapıdan gelen boksörlerimizdir. Boks şubemizi de tebrik ediyorum.

Kulübümüz, olimpik branşlarda yalnızca yarışan değil; düzenli olarak kazanan, sporcu yetiştiriyor. Uluslararası alanda olimpiyatlara sporcu yetiştiriyoruz ve bu konuda gerçekten Fenerbahçe Spor Kulübü, geçmişte olduğu gibi bugün de son derece başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.

Saygıdeğer Yüksek Divan Kurulu Üyelerim, Fenerbahçemiz, sportif başarılarının yanı sıra; temsil ettiği değerler, toplumsal etkisi ve kurumsal duruşuyla örnek bir spor kulübü olma anlayışını kararlılıkla sürdürmektedir. Bu dönemde kulübümüz, yalnızca sahadaki başarılarıyla değil; sporun etik değerlerine, toplumsal sorumluluğa ve dayanışma kültürüne yaptığı katkılarla da önemli takdirler kazanmıştır. Türk Kızılay'ı tarafından altın madalya ile onurlandırılmamız, Fenerbahçe'nin toplumsal dayanışma konusundaki güçlü duruşunun en somut göstergelerinden biri olmuştur.

Aynı şekilde, kulübümüzün Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından ikinci kez Fair Play Altın Şeref Bayrağı'na layık görülmüştür. Bu sahadaki rekabet anlayışımızın dışında, olimpik branşlara verdiğimiz destek, olimpik sporlara katkı ve millî takımlara kazandırdığımız sporcuların ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Daha önce de bu onura erişmiş olan Fenerbahçemiz, bu ödülle birlikte bayrağında iki yıldız taşıma hakkını elde etmiştir. Bu istikrarlı çalışmalar ve olimpik sporcularımıza desteğimiz devam ediyor ve bu da tescillenmiştir.

Yine kulübümüzün geleceği açısından aslında seçim döneminde de bahsettiğimiz "Geleceğin Başkanları" diye bir proje başlattık. Bu projeden biraz bahsetmek istiyorum. Sürekli değişen ve dönüşen bir dünyada, Fenerbahçe'nin yarınlarını yönetecek akılları bugünden hazırlamak zorundayız. 22-30 yaş arası genç kongre üyelerimizi bir araya getiren bu platform; sadece bir eğitim programı değil, aynı zamanda kulübümüzün geleceğini şekillendirecek bir gelişim alanı olacak. Çok yoğun bir ilgi ve katılımla hayata geçen bu proje, camiamızın genç nesillerinin sorumluluk almaya ne kadar hazır olduğunu da açıkça göstermektedir. Bu kuruldan gerçekten çok mutluyuz.

"Geleceğin Başkanları" projesinde amacımız Fenerbahçe'nin yarınlarının daha genç nesillere şimdiden yetişmelerine, onları eğitmeye çaba gösteriyoruz ve bunun da yarının yatırımlarından biri olacağına yürekten inanıyoruz.

Sözlerime son verirken, sevgili Turan Demirel'in kulübümüzdeki üyeliğinin 80. yılını bir kez daha kutluyor, kendisine Fenerbahçemizin nice başarılarını göreceği sağlıklı ve uzun yıllar diliyorum.

Yine Kulübümüze uzun yıllar hizmet etmiş, adı Fenerbahçemiz ile özdeşleşmiş eski millî futbolcularımızdan ve Kulübümüzün eski Genel Müdürü merhum Serkan Acar'ı da vefatının 13. yıl dönümünde saygı, özlem ve rahmetle bir kez daha anmak istiyorum.

Fenerbahçemizin ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden, "Sinyor" lakaplı efsane futbolcumuz Can Bartu'yu da 11 Nisan'da vefatının 7. yıl dönümü vesilesiyle bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

Katılımınız için hepinize teşekkür ediyor, ekranları başında bizleri takip eden tüm Fenerbahçelileri saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

HAKAN SAFİ: G.SARAY GALİBİYETİ CAMİANIN KİMYASINI DEĞİŞTİRİR

"Sabahtan beri hepimiz konuşuyor, dile getiriyoruz. Dün akşam Rizespor maçı vardı ve biz de maçtaydık. Hepimiz çok üzüldük taraftarımız gibi. Üzüntülüyüz, acımız büyük ama Fenerbahçe'nin olduğu yerde umut vardır.

Rakiplerimizin, basının önünde tartışmak biz Fenerbahçeliler'e yakışmıyor. Arkalarda, başka toplantılarda konuşuruz ama burada yapmanın bize yakıştığını düşünmüyorum. Hala federasyon kupası, lig var. Bir Galatasaray galibiyeti bile camianın kimyasını değiştirir. Bugün birlik olma zamanı. Eleştirimizi sezon sonunda yaparız. Rakiplerimize kendimizi güldürmeyelim, rica ediyorum. Tabii ki eleştirelim ama hiç kimsenin bizi karalamasına, eleştirmesine izin vermeyelim.

Bu futbolcular, bizi Galatasaray maçında onurlandıracaklar, buna inanıyorum. Bu futbolcular, Süper Kupa'yı kazandılar. İsterlerse kazanırlar, onlar isteyecekler, biz de destek olacağız. Daha konsantre olacaklar ve göreceksiniz ve hepimiz bu keyfi yaşayacağız.

4 maç kaldı. Bu yönetime destek olalım. Bugün seçim konuşmanın bir anlamı yok. Bize düşen, yönetimi desteklemektir. Kulübümüzü, yönetimimizi destekleyelim. Kim ne konuşursa, 4 hafta konuşur.

Önümüzdeki maçlara konsantre olalım. Eleştiri dozunu doğru şekilde kullanalım. Sandık kurulduğu zaman da herkes hesabını verir. Yönetimleri desteklemeye devam edelim.

Konyaspor ve ondan sonra Galatasaray maçı var. Benimle ilgili düşen bir şey varsa, benden istenen bir şey varsa, geçmişte yaptığım gibi bugün de yapmaya devam edeceğim.

Fenerbahçe umut demektir. Biz bitti demeden bu iş bitmez."