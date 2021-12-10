GÜRCAN BİLGİÇ

Yenilse bile Fenerbahçe'nin gruptaki pozisyonunu değiştirmeyecek bir maçtı. En kritik lig virajında orta sahayı gençlerle oynamayan teknik adam bu kez öyle yapmadı. Ne yaptı; yine "beşli" oynadı. Ne oldu; yine rakip kaleye gidemedi. Neden gidemedi; çünkü topu rakibe verdi. Hızlı hücum yaptı mı; ilginçtir, kontratak oynayıp da, kontratak yapamayan bir takım vardı. Peki "Beşli"de ısrarı neden; inat yapıyor muhtemelen. Rizespor'u yendi ya, hep öyle olacağını sanıyor. Halbuki skor sistemden değil, oyuncularının becerisinden kaynaklandı.